UBND tỉnh Khánh Hòa và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam – Vietnam Post vừa ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm phát huy thế mạnh của hai bên trong triển khai dịch vụ công, cải cách hành chính, chuyển đổi số và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026 - 2030 giữa UBND tỉnh Khánh Hòa và Vietnam Post vừa được ký kết ngày 10/7.

Một nội dung hợp tác trọng tâm thời gian tới của UBND tỉnh Khánh Hòa và Vietnam Post là ưu tiên mở rộng cung ứng dịch vụ bưu chính công ích và dịch vụ hành chính công; phát huy vai trò của Bưu điện trong hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; nghiên cứu phát triển kiosk hành chính công và các dịch vụ công phi địa giới hành chính.

Hai bên cũng sẽ phối hợp phát triển các dịch vụ tài chính bưu chính, chi trả an sinh xã hội, thanh toán không dùng tiền mặt; hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi số; thúc đẩy kết nối, tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP thông qua hệ thống phân phối và các nền tảng thương mại điện tử của Bưu điện Việt Nam.

UBND tỉnh Khánh Hòa và Bưu điện Việt Nam cũng thống nhất sẽ phối hợp nghiên cứu, ứng dụng công nghệ và phương tiện bay không người lái phục vụ phát triển kinh tế tầm thấp gắn với chuyển đổi số của tỉnh; đồng thời tiếp tục đầu tư, nâng cấp hạ tầng bưu chính, xây dựng các điểm Bưu điện xã trở thành trung tâm dịch vụ đa tiện ích, phục vụ hiệu quả người dân và chính quyền cơ sở.

Các nội dung hợp tác trong giai đoạn mới của UBND tỉnh Khánh Hòa và Vietnam Post được nhận định sẽ góp phần vào việc giảm nghèo thông tin, đưa các dịch vụ hành chính công của chính quyền đến gần hơn với người dân và doanh nghiệp, đồng thời tạo điều kiện để công đồng dân cư tại địa phương giảm nghèo bền vững.

Ông Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhấn mạnh: Với hệ thống điểm phục vụ rộng khắp, kinh nghiệm triển khai dịch vụ công ích, năng lực tổ chức chi trả an sinh xã hội, logistics, thương mại điện tử và chuyển đổi số, Bưu điện Việt Nam có nhiều lợi thế để đồng hành cùng tỉnh trong giai đoạn phát triển mới.

Lãnh đạo tỉnh kỳ vọng, thỏa thuận hợp tác với Bưu điện Việt Nam sẽ sớm được cụ thể hóa bằng các chương trình, nhiệm vụ và giải pháp thiết thực, mang lại hiệu quả rõ nét trong cải cách hành chính, giúp người dân và doanh nghiệp tiếp cận dịch vụ thuận tiện hơn, giảm chi phí xã hội, mở rộng đầu ra cho hàng hóa địa phương, đồng thời bảo đảm các chính sách an sinh được triển khai kịp thời, chính xác và an toàn.

Tổng giám đốc Vietnam Post Chu Quang Hào cho biết thời gian tới đơn vị sẽ tiếp tục tập trung phát triển hệ sinh thái số phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Tổng giám đốc Vietnam Post Chu Quang Hào khẳng định, Bưu điện Việt Nam cam kết dành nguồn lực tốt để đồng hành cùng địa phương xây dựng nền hành chính hiện đại, lấy người dân làm trung tâm phục vụ.

Bưu điện cũng sẽ xây dựng trung tâm logistics hiện đại; nâng cao chất lượng thực hiện các chính sách an sinh xã hội, phát triển hệ sinh thái dịch vụ số phục vụ người dân và doanh nghiệp; đồng thời phát huy vai trò của Bưu điện Việt Nam trong phục vụ Đảng, Nhà nước và phát triển cộng đồng.

“Tổng công ty sẽ cụ thể hóa các nội dung hợp tác bằng những chương trình hành động thiết thực, tạo ra những giá trị có thể đo đếm được, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Khánh Hòa”, ông Chu Quang Hào chia sẻ.

Được biết, trong giai đoạn trước, công tác phối hợp giữa UBND tỉnh Khánh Hòa và Vietnam Post cũng đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số trên địa bàn. Cụ thể, Bưu điện tỉnh Khánh Hòa đã phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành và chính quyền các cấp triển khai tiếp nhận, luân chuyển và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên toàn tỉnh.

Theo thống kê, với mạng lưới 191 điểm phục vụ phủ rộng đến tận xã, phường, giai đoạn 2017 - 2025, Bưu điện tỉnh Khánh Hòa đã tiếp nhận và chuyển trả hơn 2 triệu hồ sơ hành chính, bảo đảm đúng quy trình, đúng thời hạn.

Vietnam Post bố trí nhân sự tại các Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh, xã/phường để tham gia hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ hành chính công.

Ngay từ khi Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đi vào hoạt động, Bưu điện đã bố trí quầy giao dịch để hướng dẫn, hỗ trợ người dân nộp hồ sơ trực tuyến và đăng ký sử dụng dịch vụ trả kết quả thủ tục hành chính. Trung bình mỗi năm, Bưu điện đã chuyển trả hơn 3.900 kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Đặc biệt, từ khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Bưu điện tỉnh Khánh Hòa đã bố trí 64 nhân viên làm việc tại các Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã để trực tiếp hỗ trợ người dân trong tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Không chỉ đồng hành trong lĩnh vực hành chính công, Bưu điện tỉnh còn tham gia hiệu quả công tác chi trả an sinh xã hội, cung cấp các dịch vụ tài chính bưu chính, thanh toán, thu hộ - chi hộ, góp phần mang các dịch vụ thiết yếu đến gần hơn với người dân.