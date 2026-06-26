Đoàn công tác của Bộ Dân tộc và Tôn giáo làm việc với UBND xã Tây Khánh Vĩnh (tỉnh Khánh Hòa), ngày 26/6. Ảnh: Xuân Ngọc

Ngày 26/6, Đoàn công tác của Bộ Dân tộc và Tôn giáo làm việc với UBND xã Tây Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa để kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Đoàn công tác do ông Hà Việt Quân - Chánh Văn phòng Quốc gia về dân tộc và miền núi (Bộ Dân tộc và Tôn giáo) làm tổ trưởng cùng đại diện các đơn vị thuộc Bộ.

Về phía địa phương có lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo, các sở, ngành và UBND xã Tây Khánh Vĩnh.

Kiến nghị sớm có vốn để đầu tư hạ tầng vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Sỹ, Phó Chủ tịch UBND xã Tây Khánh Vĩnh cho biết: Sau sáp nhập, xã có 5 thôn với 7.278 nhân khẩu, 1.672 hộ; khoảng 95% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số. Đây là địa bàn miền núi đặc biệt khó khăn, dân cư phân tán, hạ tầng còn thiếu và chưa đồng bộ.

Theo ông Sỹ, khó khăn hiện rõ ở những thôn xa như A Xay, Hòn Dù. Người dân phải đi vòng khoảng 20km để đến trụ sở UBND xã giải quyết thủ tục hành chính. Khoảng 600 hộ ở khu vực này cũng đang gặp khó về nước sinh hoạt do hệ thống cấp nước cũ hư hỏng sau mưa lũ.

Dù vậy, giai đoạn 2021-2025, xã Tây Khánh Vĩnh đạt nhiều kết quả tích cực: hạ tầng từng bước được cải thiện; 100% hộ dân sử dụng điện lưới quốc gia; 100% thôn có đường ô tô đến trung tâm được cứng hóa. Lĩnh vực giáo dục, y tế có chuyển biến; 100% trường, lớp học và trạm y tế xây dựng kiên cố; 100% đồng bào dân tộc thiểu số tham gia bảo hiểm y tế.

Năm 2025, tổng vốn thực hiện Chương trình MTQG tại xã hơn 22,2 tỷ đồng, đã giải ngân hơn 21,3 tỷ đồng, đạt 95,84% kế hoạch. Các công trình, dự án đều được lấy ý kiến cộng đồng, công khai để người dân giám sát.

Ông Nguyễn Văn Sỹ, Phó Chủ tịch UBND xã Tây Khánh Vĩnh. Ảnh: Xuân Ngọc

Đối với Chương trình MTQG giai đoạn 2026-2030, xã đã rà soát, đề xuất các dự án ưu tiên về hạ tầng, nước sinh hoạt, nhà ở, đất sản xuất, sinh kế, giáo dục, y tế, văn hóa và chuyển đổi số.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch UBND xã Tây Khánh Vĩnh nêu thêm, thống kê hiện nay, toàn xã còn 108 hộ nghèo (chiếm 6,43%); hộ cận nghèo còn 176 hộ (chiếm 10,48%). Tuy nhiên, đời sống người dân vẫn còn nhiều khó khăn; thu nhập bình quân của đồng bào dân tộc thiểu số mới đạt khoảng 28 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo còn 16,91%, tỷ lệ lao động qua đào tạo và có bằng cấp, chứng chỉ vẫn ở mức thấp.

Trước những khó khăn trên, UBND xã Tây Khánh Vĩnh kiến nghị Đoàn công tác Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Trung ương và tỉnh Khánh Hòa sớm phân bổ vốn giai đoạn 2026-2030; ban hành hướng dẫn cụ thể về hỗ trợ đất ở, nhà ở và xác định đối tượng thụ hưởng.

Do ngân sách hạn chế, xã đề xuất được hỗ trợ 100% nguồn vốn thực hiện Chương trình; ưu tiên đầu tư nước sinh hoạt, đường kết nối A Xay, Hòn Dù với trung tâm xã, công trình chống sạt lở, trường học, thiết chế văn hóa và hỗ trợ nhà ở, đất ở cho hộ khó khăn.

Ông Hà Việt Quân - Chánh Văn phòng Quốc gia về dân tộc và miền núi (Bộ Dân tộc và Tôn giáo). Ảnh: Xuân Ngọc

Sau khi nghe địa phương báo cáo, ông Hà Việt Quân - Chánh Văn phòng Quốc gia về dân tộc và miền núi (Bộ Dân tộc và Tôn giáo) - đã biểu dương kết quả xã Tây Khánh Vĩnh đạt được, đồng thời đề nghị địa phương nhìn thẳng vào khó khăn, báo cáo đúng thực trạng để kịp thời tháo gỡ.

Theo ông Quân, nguồn lực đã được bố trí, cơ chế ngày càng thông thoáng, phân cấp mạnh hơn. Vì vậy, địa phương cần chủ động trong chuẩn bị đầu tư, lập dự án, phê duyệt danh mục và giải ngân vốn, tránh tình trạng “đẹp trên báo cáo nhưng vướng trong thực tế”.

Đoàn công tác Bộ Dân tộc và Tôn giáo lưu ý, với chính sách dân tộc, việc chậm triển khai một công trình hay chính sách có thể ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống đồng bào. Do đó, xã cần rà soát kỹ hồ sơ, thủ tục từng dự án, xác định rõ vướng mắc thuộc thẩm quyền nào để xử lý.

Đồng thời, đoàn công tác cũng đề nghị xã Tây Khánh Vĩnh phải bố trí đầu mối chuyên môn phối hợp rà soát tiến độ, hồ sơ và khó khăn của từng dự án, nhằm đưa nguồn lực Chương trình MTQG đến với người dân nhanh hơn, hiệu quả hơn.