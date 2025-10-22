Thủ tướng yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức tự rà soát, đánh giá tất cả các nội dung, nhiệm vụ bảo vệ bí mật nhà nước, qua đó làm rõ nội dung nào yếu, còn tồn tại phải tăng cường khắc phục, chấn chỉnh; nội dung nào chưa có, chưa phù hợp phải bổ sung, sửa đổi và tổ chức thực hiện ngay nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ bí mật nhà nước.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, gắn công tác bảo vệ bí mật nhà nước với công tác bảo vệ chính trị nội bộ; nâng cao nhận thức, gắn trách nhiệm bảo vệ bí mật nhà nước đối với các tổ chức, cá nhân soạn thảo, sao, chụp, lưu giữ, vận chuyển, cung cấp, chuyển giao bí mật nhà nước, thường xuyên quan hệ, tiếp xúc với tổ chức, cá nhân nước ngoài.

Thực hiện việc kiểm định, kiểm tra an toàn thiết bị, phương tiện điện tử, phần mềm hệ thống, phần mềm ứng dụng trước khi đưa vào sử dụng và trong quá trình sử dụng tại các bộ phận, vị trí trọng yếu, cơ mật, nơi lưu trữ bí mật nhà nước. Chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước trong quá trình sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy; không để xảy ra tình trạng lộ, mất bí mật nhà nước khi tiến hành các hoạt động chuyển trụ sở, mang tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước ra khỏi nơi lưu giữ, giải mật, tiêu hủy tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước; việc số hóa tài liệu bí mật nhà nước bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước và pháp luật khác có liên quan.

Thủ tướng yêu cầu củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo công tác bảo vệ bí mật nhà nước tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để tham mưu Tỉnh ủy, Thành ủy, HĐND, UBND tỉnh, thành phố triển khai công tác bảo vệ bí mật nhà nước tại địa phương. Bố trí nguồn lực để đầu tư hệ thống trang thiết bị, công cụ, phương tiện, giải pháp công nghệ mới, xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin; triển khai sản phẩm mật mã và giải pháp cơ yếu để bảo vệ thông tin bí mật nhà nước.

Ngoài ra, đào tạo, bổ sung đội ngũ nhân lực chất lượng cao về công nghệ thông tin, an toàn thông tin, cơ yếu đảm bảo năng lực ứng phó với sự cố an ninh mạng và ngăn chặn nguy cơ lộ, mất bí mật nhà nước trên không gian mạng, đặc biệt là trong quá trình thực hiện chuyển đổi số quốc gia.

Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, ngăn chặn lộ, mất bí mật nhà nước từ sớm

Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo Công an các đơn vị chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (sửa đổi) trình Quốc hội cho ý kiến, thông qua tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 15 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (sửa đổi), đảm bảo chặt chẽ, phù hợp với tổ chức bộ máy mới sau sắp xếp, tinh gọn theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phù hợp với chủ trương phát triển khoa học công nghệ và chuyển đổi số quốc gia.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ bí mật nhà nước, trong đó tập trung công tác tuyên truyền, giải đáp các vướng mắc, khó khăn khi thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước trong thực tiễn; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, kịp thời phát hiện, ngăn chặn lộ, mất bí mật nhà nước từ sớm, từ xa, điều tra, xử lý nghiêm vi phạm về bảo vệ bí mật nhà nước.

Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành kiểm định, kiểm tra an ninh thiết bị, phương tiện điện tử, phần mềm hệ thống, phần mềm ứng dụng trước khi đưa vào sử dụng và trong quá trình sử dụng tại các bộ phận, vị trí trọng yếu, cơ mật, nơi lưu trữ bí mật nhà nước, bí mật nội bộ cơ quan, doanh nghiệp nhà nước, trừ hệ thống thông tin quân sự, hệ thống thông tin thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ và hệ thống thông tin do tổ chức cơ yếu trực tiếp quản lý, vận hành, có sử dụng các giải pháp, sản phẩm mật mã của ngành Cơ yếu Việt Nam để phục vụ các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ cơ yếu.

Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ bí mật nhà nước thuộc phạm vi quản lý, trọng tâm là việc tổ chức tuyên truyền, quán triệt, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước trong toàn quân. Nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa và điều tra, xử lý nghiêm các vi phạm về bảo vệ bí mật nhà nước trong Bộ Quốc phòng, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, vô hiệu hóa các hoạt động làm lộ, mất bí mật nhà nước.

Ban Cơ yếu Chính phủ tham mưu Chính phủ xây dựng và phát triển hệ thống thông tin mật mã quốc gia. Giúp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thực hiện quản lý nhà nước đối với hoạt động nghiên cứu, sản xuất, cung cấp và sử dụng sản phẩm mật mã để bảo vệ thông tin bí mật nhà nước…