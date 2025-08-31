Đây là con số kỷ lục chưa từng có tại một sự kiện triển lãm ở Việt Nam.

Cụ thể, ngày đầu tiên (28/8) có hơn 230.000 khách; ngày thứ hai (29/8) gần 300.000 khách; riêng ngày thứ ba (30/8) bùng nổ với hơn 650.000 khách.

Toàn cảnh Triển lãm thành tựu Đất nước. Ảnh: Thế Định

Triển lãm thành tựu Đất nước quy tụ trung bình 100 sự kiện, hoạt động trải nghiệm mỗi ngày. Những điểm nhấn thu hút đông đảo công chúng gồm: bắn pháo hoa tầm cao (28/8, 2/9, 5/9), trình diễn robot, quảng diễn ẩm thực, khinh khí cầu, diều nghệ thuật, trình diễn thủ công của nghệ nhân làng nghề, các chương trình nghệ thuật truyền thống do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng 34 tỉnh, thành phố tổ chức. Ngoài ra, còn có các hội thảo chuyên đề, hoạt động tương tác, tặng quà từ hơn 200 gian trưng bày.

Dù lượng khách tăng đột biến, công tác tổ chức vẫn được đánh giá nhịp nhàng, văn minh, an toàn. VEC đã bố trí: 20 tuyến xe buýt kết nối, cùng 2 tuyến xe điện nội khu miễn phí. 925 nhà vệ sinh trong và ngoài trời (có khu riêng cho người khuyết tật). 12 quầy thông tin cùng bản đồ số Digimap, cẩm nang trải nghiệm phát miễn phí.

Khu ẩm thực phong phú với hơn 120 kiosk trong nhà và ngoài trời. Các điểm nghỉ ngơi, không gian mát mẻ được sắp xếp hợp lý; hoạt động biểu diễn đúng giờ, không xảy ra chen lấn hay mất trật tự. Công tác y tế, an ninh đều được triển khai chu đáo.

Một trong những yếu tố làm nên thành công của sự kiện là sự góp mặt của gần 2.000 tình nguyện viên phối hợp cùng lực lượng điều phối của VEC. Họ không chỉ hỗ trợ tổ chức mà còn lan tỏa tinh thần đoàn kết, chung tay góp sức vào sự kiện trọng đại của đất nước.

Với lượng khách kỷ lục cùng cách tổ chức chuyên nghiệp, Triển lãm thành tựu Đất nước 80 năm Độc lập - Tự do - Hạnh phúc không chỉ tạo dấu ấn trong lòng công chúng mà còn khẳng định năng lực của Trung tâm Triển lãm Việt Nam - một địa chỉ đủ tầm để tổ chức các sự kiện quy mô quốc gia và quốc tế trong tương lai.