Khu đô thị lấn biển đại diện cho một giải pháp tham vọng nhằm giải quyết bài toán khan hiếm quỹ đất tại các khu vực ven biển. Mô hình này cho phép kiến tạo các trung tâm đô thị, các tổ hợp du lịch - thương mại - dịch vụ quy mô lớn được quy hoạch đồng bộ ngay từ đầu.

Việc xây dựng khu đô thị lấn biển không chỉ đòi hỏi vốn đầu tư lớn mà còn cần đảm bảo sự đồng bộ của hạ tầng (giao thông, điện, nước, xử lý chất thải) trên nền đất mới. Do đó, chỉ những chủ đầu tư có uy tín, kinh nghiệm và cam kết phát triển bền vững mới có thể triển khai hiệu quả loại hình bất động sản đặc thù này.

Ngoài ra, trong bối cảnh biến đổi khí hậu, một dự án bền vững không chỉ tập trung vào việc tạo ra quỹ đất mà còn phải giải quyết các vấn đề về tác động môi trường và khả năng chống chịu.

Tầm nhìn chiến lược thể hiện ở việc áp dụng các giải pháp kỹ thuật tiên tiến để giảm thiểu xáo trộn hệ sinh thái biển, tích hợp không gian xanh, mặt nước và thiết kế đô thị thông minh có khả năng thích ứng với thay đổi của môi trường.

Điều này đòi hỏi sự cân bằng giữa kiến trúc, tiện ích hiện đại và việc tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn xanh. Cách tiếp cận này mang lại lợi ích kép cho cả cư dân và cộng đồng.

Cư dân được hưởng thụ một chất lượng sống vượt trội, nơi sức khỏe thể chất và tinh thần được ưu tiên hàng đầu thông qua các trải nghiệm sống giao hòa với thiên nhiên. Đối với cộng đồng, dự án khu đô thị lấn biển góp phần thúc đẩy du lịch sinh thái, tạo ra chuỗi việc làm bền vững cho người dân địa phương và nâng cao ý thức bảo tồn di sản.

Qua đó, chủ đầu tư không chỉ xây dựng một khu đô thị mà còn góp phần hình thành cộng đồng thịnh vượng, văn minh, gắn liền với việc bảo vệ và phát huy giá trị của khu dự trữ sinh quyển.

Tại thị trường TP.HCM, Vinhomes Cần Giờ (Vinhomes Green Paradise) là dự án siêu đô thị lấn biển đáng chú ý do Tập đoàn Vingroup đầu tư tại khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ.

Phối cảnh dự án Vinhomes Cần Giờ. Ảnh: Vingroup

Vinhomes Cần Giờ có tổng diện tích gần 3.000ha, được quy hoạch để trở thành trung tâm du lịch - giải trí - lưu trú và nghỉ dưỡng quy mô lớn bậc nhất khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Các loại hình sản phẩm tại Vinhomes Cần Giờ bao gồm: Nhà phố, biệt thự, căn hộ, officetel, shophouse, khách sạn…

Tọa lạc tại vị trí hiếm có với ba mặt giáp biển Đông và một mặt kề rừng ngập mặn nguyên sinh được UNESCO công nhận, Vinhomes Cần Giờ mang đến sự cân bằng khi vừa đảm bảo thuận tiện trong di chuyển, vừa giúp cư dân tận hưởng trọn vẹn lợi thế cảnh quan độc đáo, lý tưởng cho phong cách sống hòa mình vào thiên nhiên nhưng vẫn kết nối dễ dàng với mọi tiện nghi hiện đại.

Hệ thống tiện ích cao cấp của dự án bao gồm: Khách sạn 6 sao tiêu chuẩn quốc tế, trung tâm thương mại cao cấp, trung tâm hội nghị - triển lãm - giải trí quốc tế, bến tàu, hệ thống trường học liên cấp, bệnh viện quốc tế, trung tâm điều hành thông minh…

