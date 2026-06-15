Ngày 15/6, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết vừa triệt phá đường dây sản xuất, chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng hoạt động trên không gian mạng; khởi tố, bắt tạm giam 8 bị can.

Các bị can gồm: Nguyễn Chí Thanh (31 tuổi), Nguyễn Ngọc Việt (43 tuổi), Trần Văn Tý (37 tuổi), Nguyễn Quang Duy (36 tuổi, cùng trú An Giang); Tăng Văn Tuấn Tài (35 tuổi), Hồ Quốc Toàn (41 tuổi, cùng trú Vĩnh Long); Võ Thành Tài (32 tuổi) và Hoàng Quốc Trúc Quỳnh (30 tuổi, cùng trú TPHCM).

Theo cơ quan công an, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện một số tài khoản trên Facebook, YouTube, TikTok thường xuyên đăng tải nội dung quảng cáo, mua bán, hướng dẫn chế tạo linh kiện súng hơi nén PCP.

Đối tượng Nguyễn Chí Thanh (áo đen) bị công an bắt giữ. Ảnh: CACC

Quá trình xác minh, công an xác định các đối tượng lợi dụng mạng xã hội để hình thành đường dây sản xuất, mua bán linh kiện và bộ phận cấu thành súng PCP – loại vũ khí được pháp luật quy định là vũ khí quân dụng.

Từ dấu vết điện tử thu thập được, lực lượng chức năng xác định Nguyễn Chí Thanh là mắt xích quan trọng trong đường dây, trực tiếp nghiên cứu, thiết kế, chế tạo nhiều linh kiện phục vụ lắp ráp súng.

Linh kiện súng thu được tại nhà đối tượng Nguyễn Chí Thanh. Ảnh: CACC

Theo cơ quan điều tra, các đối tượng hoạt động với thủ đoạn tinh vi, chủ yếu liên lạc qua các hội nhóm kín trên mạng xã hội, sử dụng nhiều tài khoản ảo, thường xuyên thay đổi nơi ở và địa điểm cất giấu hàng hóa. Một số cơ sở cơ khí dân dụng được dùng làm vỏ bọc để sản xuất linh kiện súng.

Võ Thành Tài (áo trắng), Giám đốc Công ty cơ khí CNC Master Tech, bị bắt giữ. Ảnh: CACC

Sau thời gian thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 22/5, Ban chuyên án huy động 45 cán bộ, chiến sĩ chia thành nhiều tổ công tác, đồng loạt triển khai tại TPHCM, An Giang và Vĩnh Long.

Lực lượng chức năng triệu tập, làm việc với 8 đối tượng chủ chốt trong đường dây; đồng thời triệu tập hàng chục người liên quan để phục vụ điều tra.

Khám xét khẩn cấp 5 địa điểm, công an phát hiện một cơ sở cơ khí quy mô lớn hoạt động dưới vỏ bọc Công ty TNHH Cơ khí CNC Master Tech do Võ Thành Tài (SN 1994, trú TPHCM) làm giám đốc.

Tang vật thu giữ tại xưởng của Võ Thành Tài. Ảnh: CACC

Theo cơ quan điều tra, công ty do Võ Thành Tài làm giám đốc được ngụy trang để chế tạo vũ khí quân dụng. Khám xét tại đây, công an thu giữ 8 khẩu súng hơi nén PCP hoàn thiện; 184 bộ linh kiện lắp ráp súng; 3 bộ khuôn dập sản xuất đạn; khoảng 38.500 viên đạn chì thành phẩm (khoảng 70kg); 100kg chì nguyên liệu; hơn 10.000 linh kiện phục vụ chế tạo súng; 45 van điều tiết, một máy bơm hơi cùng nhiều thiết bị chuyên dụng.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, từ năm 2023 đến nay, các đối tượng đã giao dịch hàng chục nghìn đơn hàng linh kiện súng tới nhiều tỉnh, thành trên cả nước, thậm chí bán cho khách ở nước ngoài.

Vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, mở rộng.