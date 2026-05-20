Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, qua quá trình theo dõi các hội nhóm Zalo kín chuyên rao bán “nước hoa hàng hiệu giá rẻ”, trinh sát Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường, từ đó lần theo dấu vết và triệt phá đường dây buôn bán nước hoa giả quy mô lớn hoạt động liên tỉnh.

Các đối tượng cầm đầu được xác định là Vũ Hồng Dương (SN 1993, trú xã Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ) và Vũ Thị Yến Mai (SN 1990, trú phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình).

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện nhiều hội nhóm Zalo kín như “Dương Vũ”, “Kho sỉ Dương Vũ”, “Mai Vũ” thường xuyên đăng tải hình ảnh, video quảng cáo nước hoa “hàng hiệu” với mức giá rẻ bất thường.

Hai chị em Mai, Dương cùng tang vật. Ảnh: CACC

Xác định đây là đường dây hoạt động tinh vi, có sự cấu kết của nhiều đối tượng tại nhiều địa phương, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa đã xác lập chuyên án đấu tranh. Từ các tài khoản ảo trên mạng xã hội, trinh sát kiên trì rà soát từng dấu vết, từng bước dựng lại phương thức hoạt động của đường dây.

Quá trình điều tra xác định, hai chị em ruột Vũ Hồng Dương và Vũ Thị Yến Mai là những người cầm đầu. Các đối tượng thường xuyên tìm hiểu các dòng nước hoa nổi tiếng được ưa chuộng như Chanel, Dior, Gucci, Versace..., sau đó đặt mua hàng hóa từ nước ngoài qua mạng xã hội để đưa qua biên giới về Việt Nam tiêu thụ.

Để mở rộng thị trường, nhóm này lập nhiều tài khoản Facebook, Zalo, tạo các hội nhóm kín nhằm quảng cáo, livestream bán hàng, đồng thời tuyển cộng tác viên tiêu thụ sản phẩm tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Theo cơ quan điều tra, từ năm 2025 đến nay, đường dây đã đưa ra thị trường khoảng 100.000 sản phẩm nước hoa giả các thương hiệu nổi tiếng, với tổng giá trị giao dịch khoảng 200 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với Vũ Hồng Dương, Vũ Thị Yến Mai cùng một số đối tượng liên quan về tội “Buôn bán hàng giả”.

Vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra.