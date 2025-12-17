Ngày 17/12, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh đã phá thành công chuyên án, triệt xóa đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng, với quy mô giao dịch lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Quá trình điều tra xác định 9 đối tượng trong đường dây (đều trú Quảng Trị) là Lê San U (26 tuổi, đối tượng cầm đầu), Nguyễn Hữu Long, Hoàng Văn Huân, Trương Văn Hợp (cùng trú xã Ninh Châu); Trần Văn Dương (trú xã Cam Hồng); Trương Văn Tường, Trương Lưu Quỳnh (cùng trú xã Quảng Ninh); Lê Văn Sáu và Nguyễn Thanh Hậu (cùng trú xã Trường Ninh).

Các đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Ảnh: CACC

Từ đầu năm đến nay, các đối tượng đã tổ chức đánh bạc thông qua nhiều trang mạng cá độ bóng đá trên không gian mạng, với tổng số tiền giao dịch ước tính khoảng 350 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ đối với 8 người về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc; đồng thời, đang tiếp tục đấu tranh để mở rộng chuyên án.

Cơ quan công an kêu gọi những người liên quan đến đường dây đánh bạc nói trên liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị để đầu thú, nhằm hưởng sự khoan hồng của pháp luật.