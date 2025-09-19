Ngày 19/9, Công an TP Đà Nẵng cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự vừa triệt phá một tổ chức đánh bạc, đánh bạc bằng hình thức cá cược lô đề quy mô lớn, bắt quả tang 9 đối tượng có liên quan.

Các đối tượng gồm: Nguyễn Thị Bảy (SN 1984), Nguyễn Thị Tám (SN 1986), Nguyễn Hùng (SN 1965), Đồng Văn Dũng (SN 1968), Đồng Thị Vân Nhi (SN 2002), Hoàng Thị Phi Anh (SN 1992), Huỳnh Thị Phi (SN 1971), Huỳnh Thị Hiệp (SN 1971) và Nguyễn Công Mạnh (SN 1968), cùng trú tại Đà Nẵng.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng CSHS phát hiện nhóm đối tượng tại xã Thăng Bình và các địa phương lân cận có nhiều nghi vấn tổ chức đánh bạc, cá cược lô đề với quy mô lớn, thủ đoạn tinh vi.

Ngày 17/9, đơn vị đã phối hợp các lực lượng nghiệp vụ và công an xã đồng loạt bắt quả tang 9 đối tượng trên.

5 đối tượng đang bị công an tạm giữ hình sự.

Đấu tranh bước đầu, cơ quan công an xác định Nguyễn Thị Bảy (trú xã Thăng Trường) là đối tượng cầm đầu đường dây, tổ chức mua bán lô đề từ đầu tháng 1/2025 đến nay.

Hằng ngày, các đối tượng cấp dưới của Bảy sử dụng điện thoại di động để liên lạc, nhận tịch đề qua ứng dụng Zalo và tin nhắn SMS từ hơn 30 con bạc tại các xã Thăng Bình, Thăng Trường và Thăng Điền (TP Đà Nẵng).

Chỉ riêng ngày 17/9, tổng số tiền đánh bạc lên tới hơn 200 triệu đồng. Theo thống kê sơ bộ, đường dây này đã giao dịch hơn 50 tỷ đồng.

Tang vật thu giữ gồm 10 điện thoại di động và nhiều tài liệu liên quan.

Hiện Phòng CSHS đang tạm giữ hình sự 5/9 đối tượng, gồm: Nguyễn Thị Bảy, Đồng Văn Dũng, Huỳnh Thị Hiệp, Hoàng Thị Phi Anh và Nguyễn Công Mạnh.

Vụ việc đang được điều tra mở rộng.