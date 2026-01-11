Công an phường Bến Thành, TPHCM đang củng cố hồ sơ để xử lý những người có liên quan đến hàng loạt cơ sở núp bóng spa, massage, dịch vụ làm đẹp để hoạt động mua bán dâm tại khu phố Tây.

Trước đó, cuối tháng 12/2025, lực lượng Công an phường Bến Thành bất ngờ kiểm tra hành chính 4 cơ sở spa, massage, dịch vụ làm đẹp tại các tuyến đường của khu phố Tây như: Phạm Ngũ Lão, Đề Thám, Bùi Viện…

Công an đưa những người liên quan về làm việc. Ảnh: CA

Khi ập vào các cơ sở, công an bắt quả tang nhiều cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm; trong đó có những khách mua dâm là người nước ngoài. Công an đã thu giữ các sổ sách, tang vật liên quan.

Qua điều tra, công an xác định, má mì C.T.B.Phượng (SN 1972) là người đứng sau điều hành các cơ sở mại dâm trá hình này. Phượng tổ chức hoạt động mua bán dâm, phân công quản lý, thu ngân, thu tiền vé, nhận thanh toán tiền mặt hoặc chuyển khoản.