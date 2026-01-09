VKSND khu vực 11 đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Đức Thiên (SN 1982) và Bùi Quang Huy (SN 2000). Hai đối tượng cùng trú tại phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk bị điều tra về tội Chứa mại dâm.

Cơ quan chức năng xác định Nguyễn Đức Thiên giữ vai trò quản lý cơ sở kinh doanh. Bùi Quang Huy là nhân viên làm việc tại cơ sở massage AYARU.

Cơ sở massage AYARU thành tụ điểm mại dâm. Ảnh: VKS

Trước đó, Công an phường Tuy Hòa phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra đột xuất cơ sở massage trên đường Ngô Văn Sở vào đêm 2/1. Tại đây, tổ công tác bắt quả tang một cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Quá trình làm việc, 7 nhân viên nữ tại cơ sở khai nhận việc bán dâm cho khách với giá từ 1 triệu đồng đến 2,4 triệu đồng. Các nhân viên phải nộp lại 10% số tiền này cho cơ sở sau mỗi lần phục vụ.

Cơ quan điều tra xác định hoạt động mại dâm này diễn ra dưới sự quản lý và điều hành của Thiên và Huy.