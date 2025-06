Ngày 9/6, Công an tỉnh Điện Biên cho biết, tổ công tác đặc biệt của đơn vị vừa phối hợp với Công an các tỉnh Bắc Lào triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn, do đối tượng Vừ Nỏ Dính (SN 1985), một người Việt Nam di cư và sinh sống tại Myanmar, cầm đầu.

Đối tượng Vàng A Minh (SN 1992) cùng tang vật ma túy bị lực lượng chức năng bắt giữ. Ảnh: CACC.

Đối tượng Vừ Nỏ Dính được xác định là mắt xích quan trọng, kết nối các nguồn ma túy từ khu vực Tam giác Vàng đưa vào sâu nội địa Lào, trước khi tìm cách thâm nhập vào Việt Nam.

Việc phá án diễn ra vào lúc 13h ngày 8/6 tại khu vực bản Đon Sạ Ạt, huyện Pạc Bèng, tỉnh Ư Đôm Xay (Lào). Lực lượng chức năng đã bắt quả tang Vàng A Minh (SN 1992, quê tỉnh Điện Biên) đang vận chuyển 67 bánh ma túy tổng hợp. Đây được xem là một trong những vụ bắt giữ ma túy lớn nhất tại khu vực biên giới Lào - Việt trong thời gian gần đây.

Không dừng lại ở đó, trong quá trình mở rộng điều tra, cùng ngày 8/6, tại tỉnh Phông Sa Lỳ (Lào), lực lượng chức năng Việt – Lào tiếp tục bắt giữ thêm một đối tượng: Sổm Đi (SN 1982), cư trú tại địa phương. Tang vật thu giữ gồm 1 bánh ma túy tổng hợp, 1 khẩu súng hơi, 100 viên đạn cùng nhiều tang vật liên quan.

Đối tượng Sổm Đi bị bắt cùng tang vật. Ảnh: CACC

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận được Vừ Nỏ Dính thuê vận chuyển ma túy từ khu vực Tam giác Vàng về tỉnh Phông Sa Lỳ với tiền công 40.000 Baht Thái (tương đương khoảng 33 triệu đồng Việt Nam).

Toàn bộ quá trình thỏa thuận đều được thực hiện qua mạng xã hội - hình thức liên lạc ngày càng phổ biến trong các đường dây tội phạm xuyên quốc gia.

Hiện Công an tỉnh Điện Biên đang tiếp tục phối hợp với Công an các tỉnh Bắc Lào để điều tra mở rộng vụ án, truy bắt các mắt xích còn lại trong đường dây ma túy này.