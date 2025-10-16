Qua công tác nắm địa bàn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) - Công an TP Hà Nội phát hiện quán Karaoke Gia Đình tại thôn Minh Kha, xã Bình Minh có dấu hiệu mua bán, tổ chức và chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Đối tượng Nguyễn Kim Nhật. Ảnh: CACC

Chủ quán là Nguyễn Kim Nhật (SN 1987, trú tại xã Bình Minh). Dù không có giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT; bên ngoài không treo biển hiệu; cửa chính thường xuyên đóng kín, nhưng cơ sở này vẫn lén lút hoạt động và chỉ nhận khách quen đặt trước qua điện thoại.

Đáng chú ý, khi khách có nhu cầu, Nhật trực tiếp cung cấp ma túy và chuẩn bị dụng cụ để khách sử dụng tại chỗ.

Các đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: CACC

Sau thời gian theo dõi, vào hồi 1h sáng ngày 15/10, lực lượng của PC04 phối hợp với Công an xã Bình Minh và các đơn vị nghiệp vụ bất ngờ đột kích kiểm tra quán karaoke nói trên.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở có 12 người, gồm: chủ quán, 1 quản lý, 4 nhân viên và 6 khách. Qua test nhanh, phát hiện 9 người dương tính với ma túy, bao gồm chính Nguyễn Kim Nhật, 2 nhân viên và 6 khách.

Lực lượng chức năng thu giữ nhiều tang vật, gồm: 6,882 gam Ketamine, 6,476 gam Methamphetamine, 1 cân điện tử dính ma túy và nhiều dụng cụ sử dụng ma túy.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Kim Nhật cùng 5 đối tượng liên quan để điều tra về hành vi mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.