Tín hiệu vui cho các kênh truyền hình trả tiền

Thủ tướng vừa có công điện về tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Đáng chú ý, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tập trung xác minh, triệt phá các website và các tổ chức điều hành các website vi phạm bản quyền trực tuyến có lượng truy cập lớn, nhất là các website lưu trữ, cung cấp phim, âm nhạc, trò chơi điện tử di động, chương trình truyền hình lậu có dùng tiếng Việt và tiếng nước ngoài, nhất là tiếng Anh.

Đại điện Viettel, VNPT, FPT Telecom… cho rằng với việc Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công an triệt phá các website và các tổ chức điều hành các website vi phạm bản quyền trực tuyến có lượng truy cập lớn có thể sẽ tác động mạnh đến thị trường Việt Nam.

Chia sẻ với VietNamNet về vấn đề này, các kênh truyền hình trả tiền cho rằng đây là động thái mạnh mẽ của Chính phủ trong quyết tâm xử lý việc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Đại diện Viettel cho biết vấn nạn vi phạm bản quyền trong lĩnh vực phim ảnh và bóng đá đã diễn ra khá lâu tại Việt Nam. Bộ TT&TT trước đây cũng đã có những động thái để xử lý vấn đề này nhưng chưa có công cụ đủ mạnh để xử lý triệt để.

Đại diện Viettel đưa ra ví dụ về vấn nạn vi phạm bản quyền khi phim "Mưa đỏ" bị hàng trăm website đánh cắp bản quyền chỉ sau vài giờ công chiếu trên TV360.

Đại diện VNPT cũng khẳng định với quyết tâm mạnh mẽ của Chính phủ việc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ sẽ được xử lý. Đây cũng là biện pháp để bảo vệ các kênh truyền hình trả tiền vốn là nạn nhân lâu dài và dai dẳng của vấn nạn này.

Đại diện FPT Telecom thì cho rằng quyết tâm của Chính phủ trong việc xử lý vấn nạn xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, đặc biệt trong lĩnh vực phim ảnh và bóng đá là điều mà doanh nghiệp này mong đợi.

Các web lậu vẫn như "xác ướp trở lại"

Theo ghi nhận của VietNamNet, cho đến sáng ngày 7/5, hàng loạt các web lậu có lượng truy cập lớn như : Xôi lạc, Rophim, Motphim, Motchill… vẫn hoạt động bình thường.

Theo ông Võ Trung Tín, Phó Giám đốc Viện Công nghệ Bản quyền và Tài sản số, Rophim trước đây có đưa ra thông báo là ngừng cung cấp dịch vụ, nhưng thực tế vẫn hoạt động. Nền tảng này bắt đầu xuất hiện từ cuối năm 2024 và hoạt động mạnh mẽ vào năm 2025, có 103,3 triệu lượt truy cập, lượt truy cập trung bình hàng tháng là 34,46 triệu và lượng người dùng duy nhất (Unique visitors) 2,9 triệu. Đáng chú ý xếp hạng toàn cầu của nền tảng cung cấp phim lậu này là 1.367 và đứng thứ 19 tại Việt Nam.

Theo đó, tổng số lượng phim mà nền tảng này vi phạm bản quyền lên tới 18.077 tựa phim, đáng chú ý đa phần trong số này là phim lẻ đến từ các nước Mỹ, Trung Quốc, Anh, Hàn Quốc và Nhật Bản với số lượng 14.594 phim, trong khi đó phim truyền hình chỉ 3.483 phim.

Theo đại diện Viện Công nghệ Bản quyền và Tài sản số, việc này đã gây thiệt hại vô cùng lớn cho các đơn vị, tổ chức quốc tế như Netflix, Disney, Sony Pictures hay trong nước như FPT Play, MyTV...

Tương tự, hệ sinh thái Xoilac sau khi bị công an triệt phá và bắt giữ một số đối tượng, đã hoạt động trở lại như một lời thách thức.

Trong thông cáo phát đi mới đây của đơn vị quản lý giải Ngoại hạng Anh, văn bản này đã trích dẫn nghiên cứu của Giáo sư Paul Watters, chuyên gia an ninh mạng, rằng hầu hết các trang web lậu đều chứa mã độc, lừa đảo hoặc các nội dung spam.

Những trang này còn hiển thị nhiều quảng cáo độc hại liên quan đến cờ bạc, nội dung người lớn hoặc các chiêu trò lừa đảo.

Nghiên cứu cho thấy, ở Việt Nam các trang web phát lậu có nguy cơ gài mã độc cao gấp gần 10 lần so với các trang chính thống.

Gần 3/4 (72%) các trang web lậu có chứa mã độc, lừa đảo hoặc các chiêu trò lừa đảo tinh vi khác. Hầu hết các quảng cáo (95%) trên các trang web lậu chứa nội dung độc hại.

Các ứng dụng vi phạm bản quyền có thể đánh cắp dữ liệu cá nhân và lợi dụng kết nối Internet của người dùng cho các hoạt động phi pháp, khiến người dùng có nguy cơ liên quan đến các hành vi gian lận hoặc bị điều tra bởi cơ quan chức năng.

Giáo sư Paul Watters cho biết: “Các trang web phát sóng lậu không chỉ vi phạm bản quyền, mà còn tiềm ẩn rủi ro nghiêm trọng về an ninh mạng. Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy chúng có liên kết với hạ tầng kỹ thuật số mà tội phạm mạng thường sử dụng để thực hiện các hành vi gian lận, tống tiền và nhiều hành động phi pháp khác. Các thiết bị xem lậu cũng góp phần vào mối đe dọa này khi bị âm thầm lợi dụng để tham gia vào các mạng lưới proxy, biến chính ngôi nhà của người dùng thành một phần trong hoạt động tội phạm mạng toàn cầu”.

Đại điện Viettel, VNPT, FPT Telecom… nhận định, sau chỉ đạo của Thủ tướng, các cơ quan chức năng vào cuộc, triệt phá các website và các tổ chức điều hành vi phạm bản quyền trực tuyến có lượng truy cập lớn, sẽ tác động tích cực, mạnh mẽ đến thị trường Việt Nam.

Trong chiến dịch đó, dự đoán những web lậu sẽ bị các cơ quan chức năng nhắm đến xử lý triệt để.