Phim Mưa đỏ được TV360 chiếu không thu phí để đưa tác phẩm đến đông đảo khán giả, coi đây là cách lan tỏa giá trị lịch sử và nhân văn. Nhưng chính nội dung hợp pháp ấy lại bị đánh cắp, cắt ghép, re-up lên các trang lậu để trục lợi, biến nỗ lực nghiêm túc thành “mồi” cho một thị trường phi pháp.

Đến Mưa đỏ cũng không thoát nạn bị đăng lậu dù chiếu miễn phí

Việc bộ phim Mưa đỏ – đang được TV360 phát miễn phí theo đúng thỏa thuận bản quyền – bị nhiều website lậu đăng tải chỉ sau vài giờ phát hành tiếp tục phản ánh thực trạng vi phạm bản quyền đang diễn ra với mức độ nghiêm trọng.

Vụ việc cho thấy vi phạm bản quyền ở Việt Nam không còn là hành vi tự phát, mà là một “công nghiệp ngầm” vận hành, thu lợi lớn và hầu như không gặp rủi ro pháp lý tương xứng.

Ở chiều ngược lại, những đơn vị làm đúng luật phải bỏ chi phí mua bản quyền, đầu tư sản xuất, lưu trữ, hạ tầng công nghệ và chịu trách nhiệm bảo vệ nội dung.

Đặc biệt, các nền tảng OTT như TV360 đã nỗ lực áp dụng các biện pháp bảo vệ bản quyền tiên tiến như công nghệ mã hoá Muti-DRM mức độ cao nhất để đối phó nạn vi phạm, nhưng vẫn chưa thể tạo ra rào chắn tuyệt đối trước sự lộng hành của các trang web lậu.

Với Mưa đỏ, TV360 chấp nhận không thu phí để đưa tác phẩm đến đông đảo khán giả, coi đây là cách lan tỏa giá trị lịch sử và nhân văn.

400 website vi phạm và bức tranh hỗn độn của phim lậu Việt Nam

Theo thống kê của Cục Điện ảnh, có hơn 400 website tiếng Việt phát hành hàng chục nghìn bộ phim không có bản quyền. Họ kiếm tiền từ quảng cáo – trong đó không ít là cờ bạc, cá độ – cùng các gói VIP, thẻ nạp ảo, thu phí chất lượng cao…

Không phải trả chi phí bản quyền nhưng vẫn thu lợi lớn, hệ sinh thái phim lậu thực chất là một “cỗ máy in tiền” bất chính.

Ngay cả khi bị xử phạt, nhiều trang chỉ cần đổi tên miền là hoạt động trở lại, tạo nên tình trạng “chặn đâu mọc đó” kéo dài nhiều năm.

Trong môi trường ấy, sự chênh lệch giữa “đơn vị làm đúng luật nhưng chịu thiệt” và “đơn vị vi phạm nhưng thu lợi” ngày càng rõ.

Doanh nghiệp tuân thủ pháp luật bị bào mòn động lực đầu tư, còn các website lậu tận dụng chính sản phẩm của họ để kiếm tiền, hút người xem.

Nếu vòng luẩn quẩn này không được chặn lại, thị trường phim bản quyền sẽ suy yếu, còn những người làm nghề khó duy trì niềm tin vào con đường sáng tạo chuyên nghiệp.

Theo Nghị định 131/2013/NĐ-CP, mức phạt hành chính tối đa cho hành vi xâm phạm bản quyền là 250 triệu đồng với cá nhân và 500 triệu đồng với tổ chức.

Tuy nhiên, mức phạt thực tế thường chỉ ở ngưỡng vài chục triệu đồng – quá nhỏ so với doanh thu mà nhiều website lậu kiếm được.

Trong khi nhiều quốc gia đã áp dụng chế tài hình sự với mức phạt lớn và án tù cho các vi phạm có tổ chức, thì ở Việt Nam, khoảng cách giữa khung pháp lý và thực thi vẫn còn đáng kể, khiến tình trạng “nhờn luật” kéo dài.

Khoảng trống này khiến các đối tượng vi phạm gần như không gặp rủi ro pháp lý tương xứng và tiếp tục hoạt động công khai.

Việc truy vết cũng khó khăn vì sử dụng máy chủ ở nước ngoài, công nghệ ẩn danh và thay đổi tên miền liên tục, khiến quá trình xử lý trở thành cuộc đuổi bắt không hồi kết.

Thay đổi nhận thức của người xem

Thói quen xem phim miễn phí thường được xem là gốc rễ của nạn phim lậu, nhưng sâu xa hơn là câu chuyện tôn trọng lao động nghệ thuật.

Một bộ phim không được tạo ra bằng vài thao tác sao chép, đó là kết tinh của trí tuệ, thời gian, nguồn lực tài chính và tâm huyết của hàng nghìn con người.

Khi khán giả coi việc xem phim lậu là chuyện bình thường, giá trị của lao động sáng tạo cũng bị đánh rẻ theo, và cuối cùng chính người xem sẽ chịu thiệt khi thị trường thiếu vắng những tác phẩm được đầu tư nghiêm túc.

Khán giả chính là người nắm quyền quyết định việc các trang web lậu tồn tại hay biến mất. Chỉ khi người dùng chủ động từ chối những nguồn phim vi phạm bản quyền, thị trường mới có thể vận hành một cách công bằng và bền vững.

Bởi nếu nội dung hợp pháp tiếp tục bị đánh cắp, phát tán tràn lan, mọi nỗ lực đầu tư nghiêm túc của nhà sản xuất và nền tảng sẽ trở nên vô nghĩa.

Trong bối cảnh đó, việc các nền tảng như TV360 mang đến nội dung phong phú, cập nhật liên tục, chất lượng cao là một hướng đi cần thiết để đáp ứng nhu cầu giải trí lành mạnh của khán giả.

Đặc biệt, việc phát sóng miễn phí Mưa đỏ không chỉ là ưu đãi, mà còn là bước tiếp cận mới nhằm kéo người xem trở lại với con đường thưởng thức phim ảnh chính thống, văn minh và tôn trọng bản quyền.

Cần có biện pháp xử lý hình sự với các vi phạm bản quyền

Các chuyên gia cho rằng, để bảo vệ quyền lợi của nhà làm phim và các nền tảng hợp pháp, cuộc chiến chống phim lậu cần các biện pháp đồng bộ và mạnh tay giữa cơ quan chức năng – nhà mạng – ngân hàng để chặn dòng tiền chảy vào hệ sinh thái phim lậu. Bên cạnh đó, cần có biện pháp xử lý hình sự các vi phạm nghiêm trọng nhằm tạo hiệu ứng răn đe thực sự.

Các chuyên gia cho rằng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ: mã hóa, truy vết nội dung, hệ thống theo dõi rò rỉ và tăng cường truyền thông để nâng cao nhận thức khán giả về trách nhiệm bảo vệ bản quyền.

Việc tác phẩm bị đánh cắp không chỉ gây thiệt hại cho nhà sản xuất hay nền tảng phát hành, mà còn là tổn thất của toàn bộ ngành công nghiệp sáng tạo.

Cuộc chiến chống phim lậu không thể kết thúc trong một sớm một chiều, nhưng nếu không hành động quyết liệt ngay bây giờ, những giá trị do chính xã hội tạo ra sẽ tiếp tục bị bào mòn, còn động lực sáng tạo dần cạn kiệt.

Ngược lại, khi cùng nhau bảo vệ bản quyền, chúng ta không chỉ bảo vệ người làm nghệ thuật mà còn xây dựng được một thị trường nội dung số lành mạnh, nơi những tác phẩm như Mưa đỏ có thể đến với khán giả bằng con đường chính thống và được trân trọng xứng đáng.