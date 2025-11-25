Một nguồn tin khác xác nhận với VietNamNet rằng FPT Telecom đã có được bản quyền giải Ngoại hạng Anh.

Giữa năm 2025, sau khi K+ đưa ra 'tối hậu thư' cho đối tác phải trả mức phí bản quyền tăng bất thường cho các kênh của họ, các nhà mạng, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền đồng loạt tuyên bố không mua bản quyền Ngoại hạng Anh với mức giá ‘cắt cổ' mà phía K+ đưa ra.

Chia sẻ với VietNamNet về vấn đề này, một doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền cho hay, doanh thu của họ trên mỗi năm làm đại lý phân phối cho K+ cũng chỉ vài chục tỷ, nhưng với mức giá mà K+ đưa ra lên đến số tiền vài trăm tỷ/năm cho mỗi nhà phân phối.

Sau hành động quyết liệt, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền nói không với ‘tối hậu thư', K+ đã lùi bước và gửi văn bản cho họ để gia hạn hợp đồng cũ hết hạn từ ngày 1/7/2025 sẽ kéo dài đến hết ngày 31/12/2025.

K+ cũng đề nghị các nhà cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền đang phân phối nội dung K+ dừng chương trình loyalty cho khách hàng.

Một doanh nghiệp truyền hình trả tiền cho VietNamNet hay, gần đây họ đã tuyển dụng những nhân sự rời đi khỏi K+. Trên mạng xã hội cũng đã xuất hiện những thông tin về nhân sự của K+ ra đi. Tuy nhiên, K+ chưa lên tiếng chính thức về vấn đề này.

Thông tin trên một số tờ báo nước ngoài, Tập đoàn truyền hình trả tiền của Pháp là Canal+ cho hay họ đang cân nhắc rút khỏi thị trường Việt Nam do thua lỗ kéo dài.

Ngày 24/11, một doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền có tham gia đấu giá bản quyền Ngoại hạng Anh cho VietNamNet hay, họ đã nhận được thông báo từ đơn vị quản lý bản quyền Ngoại hạng Anh rằng đã có một đơn vị khác đã giành được quyền phát giải thể thao này tại thị trường Việt Nam.

Một nguồn tin khác xác nhận với VietNamNet rằng FPT Telecom đã có được bản quyền giải Ngoại hạng Anh. Thông tin này có thể được công bố trong tuần tới.

Thậm chí có nguồn tin cho hay, nhân viên kinh doanh của FPT Telecom cũng đã bắt đầu tiếp xúc với khách hàng để chuẩn bị bán bản quyền Ngoại hạng Anh.

Tuy nhiên, hiện phía FPT Telecom chưa lên tiếng chính thức về vấn đề này.

Như vậy, sau hơn một thập kỷ Canal+ và K+ nắm vai trò “trung tâm” trên thị trường bản quyền Ngoại hạng Anh tại Việt Nam và đang có những bước được nhiều người cho là dọn đường cho việc dừng hoạt động của K+ tại Việt Nam.

Trong bối cảnh đó, một nguồn tin cho VietNamNet hay rằng FPT Telecom đã bước lên thay thế, giành quyền phát sóng toàn bộ giải Ngoại hạng Anh – giải đấu được xem là “mỏ vàng” của ngành truyền hình trả tiền.

Tuy nhiên, đi cùng cơ hội chiến lược, FPT Telecom ngay lập tức phải đối mặt với một “đối thủ vô hình” nhưng cực kỳ nguy hiểm: hệ sinh thái các website và nền tảng phát sóng lậu bóng đá đã hình thành suốt nhiều năm.

Kể từ khi Canal+ vào Việt Nam, giá bản quyền Ngoại hạng Anh từ mức vài trăm nghìn USD đã leo thang lên hàng chục triệu USD mỗi mùa, biến EPL trở thành gói nội dung đắt đỏ bậc nhất trên thị trường truyền hình trả tiền.

Nhiều năm liền, K+ giữ độc quyền, các nhà mạng như FPT, Viettel, MyTV, VTVCab… buộc phải đi theo mô hình đồng phân phối, “cõng” gói K+ để phục vụ thuê bao của mình.

FPT Telecom vốn không xa lạ với Ngoại hạng Anh. Ngay từ giai đoạn 2010–2016, FPT từng mua quyền phát sóng một phần các trận đấu, hợp tác phân phối kênh K+1 và K+ trên hạ tầng IPTV của mình.

Những năm gần đây, FPT Play trở thành một trong các đối tác quan trọng phân phối gói K+ OTT, giúp người dùng xem EPL hợp pháp qua Internet.

Việc FPT Telecom “nhảy” lên vai trò đơn vị nắm bản quyền sau khi K+ dần rút lui vì vậy không phải là một “bước nhảy mù”, mà là kết quả của quá trình tích lũy năng lực: hạ tầng cáp quang rộng khắp, nền tảng FPT Play đa thiết bị, kinh nghiệm mua bản quyền V.League, Cúp Quốc gia… với mức phí kỷ lục trong nước.

Về chiến lược, EPL giúp FPT Telecom có thể củng cố vị thế hệ sinh thái số gồm Internet – truyền hình – OTT – nội dung thể thao để tạo thế cạnh tranh trên thị trường truyền hình trả tiền và giữ chân khách hàng.

Với giải Ngoại hạng Anh, sẽ đưa FPT Telecom từ nhà cung cấp hạ tầng trở thành “nhà cái” nội dung thể thao hàng đầu.

Nhưng chính vì Ngoại hạng Anh là “gói nội dung tối thượng”, chi phí bản quyền rất lớn, nên bài toán sống còn của FPT lại nằm ở chỗ: làm sao thu hồi vốn và có lãi trong một thị trường mà “xem lậu” đã trở thành thói quen phổ biến.

