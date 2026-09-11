Miền Trung có nơi mưa trên 250mm

Ngày 11/9, khu vực Hà Tĩnh, từ TP Huế đến TP Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và giông. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia ghi nhận lượng mưa từ 7-15h cùng ngày cục bộ có nơi trên 100mm, như tại trạm Đậu Liêu (Hà Tĩnh) 102mm, Đỉnh Bạch Mã (TP Huế) 137,2mm.

Dự báo, từ chiều tối 11-12/9, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.

Miền Trung hứng đợt mưa lớn kéo dài. Ảnh: Lê Dương

Riêng khu vực từ TP Huế đến TP Đà Nẵng, lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Khu vực phía Đông các tỉnh từ Gia Lai đến Đắk Lắk, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và giông, lượng mưa 30-60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm.

Tiếp đó, từ đêm 12-13/9, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng có mưa to đến rất to, lượng mưa 70-150mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Ngày 13/9, khu vực từ Thanh Hóa đến Nghệ An và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và giông, lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 70mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra mưa có cường độ lớn, trên 100mm trong 3 giờ.

Theo các chuyên gia khí tượng, nguyên nhân mưa lớn tại Trung Bộ và Nam Bộ là sự kết hợp của dải hội tụ nhiệt đới, gió mùa Tây Nam và các hình thế khí quyển khác. Đáng chú ý, dải hội tụ nhiệt đới hiện có trục khoảng 13-16 độ vĩ Bắc và nối với vùng áp thấp trên khu vực giữa Biển Đông.

Ngoài ra, hoàn lưu áp cao cận nhiệt đới có xu hướng lấn về phía Tây, tạo đới gió Đông trên cao tác động trực tiếp đến miền Trung, góp phần làm gia tăng mưa.

TS. Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia về biến đổi khí hậu và giảm thiểu thiên tai, nhận định từ nửa đêm 11/9 đến sáng sớm 12/9, Đà Nẵng, Huế, phía Nam Quảng Trị và Bắc Quảng Ngãi sẽ xuất hiện mưa lớn, có thể kéo dài từ sáng đến đêm 12/9, thậm chí sang ngày 13/9.

Tại Đà Nẵng và Huế, tâm mưa lớn tập trung ở phía Đông, trong khi mực nước các hồ chứa phía Tây đang ở mức thấp nên ít có nguy cơ xuất hiện lũ lớn từ thượng nguồn.

Tuy nhiên, ông Huy cảnh báo lượng mưa lớn, cường suất có thể lên 20-25mm/giờ và kéo dài nhiều giờ trong ngày 12/9 sẽ gây ngập tại các vùng thấp trũng, đặc biệt là những khu vực từng ngập trong đợt lũ ngày 14/10/2022 ở Đà Nẵng. Ngoài ra, cần đề phòng lũ ống, lũ chảy trên các địa hình đô thị dốc.

“Ở những nơi thấp trũng từng bị ngập do mưa tại chỗ (lụt nước trong), bà con cần kê cao đồ đạc, tránh đỗ xe ở các con phố thấp trũng”, ông Huy lưu ý.

Bắc Bộ cũng sắp xuất hiện mưa lớn

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng cho biết, đêm 13/9 và ngày 14/9, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam các tỉnh Sơn La, Tuyên Quang, Lào Cai có mưa vừa, mưa to và giông, lượng mưa phổ biến 30-70mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 120mm.

Trong khi đó, thời điểm này, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị cũng có mưa to đến rất to và giông, lượng mưa 100-200mm, cục bộ có nơi trên 300mm.

Mưa lớn tại các khu vực trên có khả năng kéo dài đến sáng 16/9.

Ngoài ra, chiều tối và đêm nay 11/9, khu vực Thanh Hóa, Nghệ An, Khánh Hòa và phía Đông Lâm Đồng có mưa rào, rải rác có giông, lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có khả năng gây ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; đồng thời làm gia tăng nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên các sườn dốc.