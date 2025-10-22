Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (22/10) bão số 12 (Fengshen) áp sát Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Không khí lạnh tăng cường đã ảnh hưởng hầu hết miền Bắc, Bắc Trung Bộ và tiếp tục tràn vào Trung Trung Bộ. Trong đất liền gió Đông Bắc mạnh cấp 3; vùng ven biển cấp 4, có nơi cấp 5.

Ven biển các tỉnh từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 12 kết hợp với không khí lạnh tăng cường mạnh, từ chiều nay có gió mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9.

Hà Nội lạnh về đêm và sáng sớm, thấp nhất 20 độ. Ảnh: Thạch Thảo

Khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đêm và sáng trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến 19-22 độ, vùng núi và trung du Bắc Bộ 17-19 độ, vùng núi cao có nơi dưới 16 độ.

Riêng thời tiết Hà Nội 22/10, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi; đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 19-22 độ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; từ trưa nay có khả năng xảy ra mưa lớn diện rộng.

Cụ thể, từ trưa 22 đến hết 23/10 (từ 13h ngày 22/10 đến 19h ngày 23/10), ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300mm; riêng khu vực từ Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-400mm, cục bộ có nơi trên 700mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>200mm/3h).

Ngoài ra, đêm 21/10 và sáng 22/10, ở khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và Nam Bộ có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa từ 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>60mm/3h).

Cơ quan khí tượng cảnh báo, từ đêm 23 đến 24/10, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 50-120mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Mưa lớn ở khu vực này còn có khả năng kéo dài đến hết tháng 10/2025.

Đồng thời, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hoàn lưu cơn bão số 12 nên khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 7-8; riêng vùng biển phía Tây vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9-10, giật cấp 12, sóng biển cao 3-5m, vùng gần tâm bão cao 5-7m. Biển động rất mạnh.

Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 2-4m. Khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi (bao gồm đặc khu Cồn Cỏ, đặc khu Lý Sơn và đảo Cù Lao Chàm) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; từ gần sáng 22/10 tăng lên cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 3-5m. Biển động mạnh.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, mưa giông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc; mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị, khu công nghiệp.

Gió mạnh và gió giật, sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.

Thời tiết chuyển lạnh về đêm và sáng có thể tác động tới sức khỏe.

Dự báo thời tiết ngày 22/10/2025 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 25-27 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời lạnh, có nơi trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ.

Đông Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3, riêng vùng ven biển cấp 4, có nơi cấp 5. Đêm và sáng trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, vùng núi 16-18 độ, vùng núi cao có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Phía Bắc có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Phía Nam (từ Hà Tĩnh - TP Huế) nhiều mây, sáng có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; từ trưa có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to, riêng Nam Quảng Trị và TP Huế có mưa to đến rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4, có nơi cấp 5; từ chiều ven biển từ Quảng Trị đến TP Huế gió mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng phía Bắc từ trưa có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to, riêng TP Đà Nẵng có mưa to đến rất to. Phía Bắc gió bắc đến tây bắc cấp 3, từ chiều ven biển TP Đà Nẵng gió mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; phía Nam gió bắc đến đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 27-29 độ. Phía Nam 30-33 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

TPHCM

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.