Đồng thời, số lượng các hộ dân tham gia chương trình Solar Home gia tăng mạnh trên khắp cả nước.

Chính phủ Uzbekistan vừa mở rộng các khoản thanh toán trực tiếp cho các hộ gia đình sản xuất điện mặt trời mái nhà. Hơn 153 tỷ UZS (tương đương 12,8 triệu USD) đã được giải ngân từ chương trình Solar Home để khuyến khích lắp đặt điện mặt trời quy mô nhỏ và bán phần điện dư thừa lên lưới điện quốc gia.

Số hộ gia đình ở Uzbekistan lắp đặt điện mặt trời mái nhà tăng mạnh. Ảnh: Daniele La Rosa Messina/Unsplash

Kể từ khi triển khai vào tháng 4/2023, chương trình tự nguyện này đã chi trả 1.000 UZS cho mỗi kWh điện dư thừa được cung cấp lên lưới điện. Số lượng hộ dân tham gia tăng hơn gấp ba so với con số 10.826 ghi nhận vào năm 2024. Qua đó cho thấy tốc độ mở rộng nhanh chóng của điện mặt trời dân dụng.

Vùng Khorazm ở Tây Bắc nhận được mức trợ cấp lớn nhất trong năm nay với 42,6 tỷ UZS, tiếp đó là Cộng hòa tự trị Karakalpakstan với 22,4 tỷ UZS.

Theo Cơ quan Năng lượng Tái tạo Quốc tế (IRENA), tổng công suất điện mặt trời của Uzbekistan đạt 2.275 MW vào cuối năm 2024, tăng mạnh so với con số 475 MW của một năm trước đó.

Chính phủ Uzbekistan đặt mục tiêu đạt 25 GW tổng công suất điện mặt trời và điện gió vào năm 2030.

Vào tháng 10 vừa qua, Ngân hàng Tái thiết và Phát triển châu Âu cũng thông báo gói tài trợ 142 triệu USD cho dự án điện mặt trời với công suất 1 GW kết hợp hệ thống pin lưu trữ 1,3 GWh tại Uzbekistan.

Theo PV