Triệu Quân Sự bị bắt lại tại Thanh Hóa

Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng Bộ Công an chiều nay xác nhận với VietNamNet, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ Bộ Công an đã bắt được Triệu Quân Sự.

Trao đổi với VietNamNet, ông Hoàng Văn Toàn, Trưởng công an huyện Hà Trung cho cho biết, đối tượng trốn trại Triệu Quân Sự đã bị các lực lượng bắt giữ trên địa bàn xã Yên Dương, huyện Hà Trung.

Thông tin ban đầu, khoảng 15h ngày hôm nay, trong lúc lực lượng công an xã Yên Dương đi tuần tra thì phát hiện đối tượng Triệu Quân Sự đang từ một con hẻm lên đường quốc lộ 1A mục đích để bắt xe tẩu thoát.

Đối tượng Triệu Quân Sự

Ngay sau khi phát hiện sự việc, lực lượng công an đã ập tới bắt giữ đối tượng tại trận. Hiện đối tượng Triệu Quân Sự đang được đưa về Công an huyện để để phối hợp với các lực lượng chức năng thực hiện các biện pháp tiếp theo.

Lê Dương - Đoàn Bổng