Hành trình truy bắt kẻ vượt ngục Triệu Quân Sự

Chiều 1/6, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng Bộ Công an xác nhận với VietNamNet, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ Bộ Công an đã bắt được Triệu Quân Sự.

Trao đổi với VietNamNet, ông Hoàng Văn Toàn, Trưởng Công an huyện Hà Trung cho biết, khoảng 15h chiều nay (1/6), lực lượng Công an xã Yên Dương khi đi tuần tra đã phát hiện đối tượng Triệu Quân Sự đang từ một con hẻm lên đường QL1A, mục đích để bắt xe tẩu thoát.

Phạm nhân Triệu Quân Sự sau khi bị bắt lại. Ảnh: CACC

Ngay sau khi phát hiện sự việc, lực lượng công an đã ập tới bắt giữ đối tượng tại chỗ, sau đó di chuyển đối tượng về trụ sở Công an huyện Hà Trung để phối hợp với lực lượng chức năng thực hiện các biện pháp tiếp theo.

Trước đó, sau khi nhận được thông báo việc phạm nhân Triệu Quân Sự (31 tuổi, ngụ xã Phú Cường, huyện Đại Từ, Thái Nguyên) bỏ trốn khỏi trại giam thuộc Cục điều tra Hình sự Bộ Quốc phòng ở xã Thành Long, huyện Thạch Thành tối ngày 31/5, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các đơn vị công an trên địa bàn tỉnh nắm bắt tình hình, tổ chức triển khai lực lượng truy bắt Triệu Quân Sự.

Lực lượng chức năng lập chốt xuyên đêm truy bắt Triệu Quân Sự

Trong đêm 31/5, xã Thành Long duy trì chốt chặn ở khắp các con đường

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, do Triệu Quân Sự từng phạm nhiều tội, manh động, và nguy hiểm nên khuyến cáo người dân khi phát hiện đối tượng thì không nên tổ chức vây bắt nếu không đảm bảo các điều kiện an toàn, và nên báo tin cho cơ quan công an gần nhất.

Lực lượng CSGT tăng cường kiểm tra trên các tuyến Quốc lộ khi chưa bắt được Triệu Quân Sự

Kiểm tra, soát xét các xe khách sau khi Triệu Quân Sự bỏ trốn

Các xe có thùng cũng được kiểm tra nghiêm ngặt

Các tuyến đường quốc lộ đều được lực lượng CSGT kiểm soát chặt chẽ

Trên tất cả trục đường chính, lực lượng CSGT đã tăng cường thêm người, bố trí cảnh giới, đón lõng những xe ô tô khách, ô tô có thùng hàng để kiểm tra, truy tìm phạm nhân Triệu Quân Sự.

Lê Dương