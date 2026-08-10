Thẩm phán Nguyễn Thị Thanh Thủy sẽ ngồi ghế chủ tọa phiên tòa. Hội đồng xét xử triệu tập 470 người bị hại, 55 người liên quan đến phiên xử. Phiên tòa có 13 luật sư tham gia.

Theo cáo trạng, bà Phạm Mỹ Hạnh thành lập Công ty Cổ phần Tập đoàn Mỹ Hạnh (Công ty Mỹ Hạnh) vào tháng 8/2017 và ngồi ghế Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc.

Việc thành lập công ty nhằm mục đích sử dụng pháp nhân để kêu gọi, huy động vốn của các nhà đầu tư dưới hình thức ký 3 loại hợp đồng gồm: hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, hợp đồng vay vốn và hợp đồng trồng cây sâm.

Để tạo hình ảnh nữ doanh nhân thành đạt, xây dựng niềm tin với các nhà đầu tư, bà Hạnh trưng bày hình ảnh ký kết hợp đồng với đại diện một số doanh nghiệp nước ngoài tại trụ sở công ty; đồng thời quảng bá doanh nghiệp có vốn điều lệ hàng nghìn tỷ đồng, hoạt động hiệu quả, được tặng bằng khen…

Tại thời điểm bắt đầu huy động tiền, công ty của bà Hạnh không có dự án trồng cây sâm Ngọc Linh, cũng chưa ký hợp đồng hợp tác với doanh nghiệp nào thực hiện dự án trồng cây sâm Ngọc Linh.

Bà Phạm Mỹ Hạnh tại showroom sâm Ngọc Linh ở Hà Nội khi chưa bị khởi tố. Ảnh: MHG

Thế nhưng, từ tháng 8/2020 - 3/2023, bà Hạnh đưa ra thông tin gian dối, tổ chức nhiều hội thảo nhằm giới thiệu, quảng bá việc Công ty Mỹ Hạnh đang triển khai dự án trồng sâm Ngọc Linh tại các tỉnh Kon Tum (cũ) và Quảng Nam (cũ); đồng thời quảng bá đây là “thương hiệu quốc bảo Việt Nam” để phục vụ người dân trong nước và xuất khẩu ra nước ngoài.

Nữ chủ tịch giới thiệu công ty làm ăn hiệu quả, lấy lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh để trả lãi cho nhà đầu tư; đồng thời kêu gọi góp vốn và cam kết trả lãi cao theo từng hợp đồng. Mức lãi suất mà bà Hạnh đưa ra chênh lệch từ 2-4%/tháng, tương đương từ 24-48%/năm, tiền lãi suất sẽ được trả hàng tháng cho nhà đầu tư cho đến khi hết hạn hợp đồng.

Sau khi ký hợp đồng góp vốn và nhận tiền của các nhà đầu tư, nữ chủ tịch dùng một phần tiền để ký kết các hợp đồng mua bán, hợp đồng đầu tư với Công ty TNHH Win - Win, Công ty TNHH Sâm Sâm, Công ty CP Nông sản Trà My (được cấp phép trồng sâm Ngọc Linh), nhưng sau đó không thực hiện theo hợp đồng.

Bà Hạnh dùng thủ đoạn gian dối để khiến các nhà đầu tư tin rằng Công ty Mỹ Hạnh có dự án thật, trong khi số tiền còn lại nữ doanh nhân dùng để trả "hoa hồng" cho trung gian giới thiệu, trả tiền gốc và lãi cho các nhà đầu tư và sử dụng vào mục đích cá nhân.

Trong gần 3 năm, bà Hạnh đã ký 3.623 hợp đồng với 1.213 nhà đầu tư. Cáo trạng xác định, bà Hạnh còn chiếm đoạt hơn 850 tỷ đồng của nhiều người bị hại.