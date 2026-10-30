Phía Triều Tiên cho rằng các cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc mang tính "gây hấn" và đang làm gia tăng căng thẳng trên bán đảo.

Theo Korea Times, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 30/10 đã đăng tải tuyên bố của Bộ Quốc phòng Triều Tiên, qua đó lên án mạnh mẽ cuộc tập trận chung Freedom Flag giữa Mỹ và Hàn Quốc.

"Các lực lượng quân sự của Mỹ và Hàn Quốc đã phát động cuộc diễn tập chung quy mô lớn mang tính khiêu khích Freedom Flag nhắm vào Triều Tiên kể từ ngày 26/10. Tuy nhiên, quân đội của chúng ta sẽ triệt để ngăn chặn các mối đe dọa bằng sức mạnh và chỉ hành động theo cách mà các quốc gia đối địch có thể hiểu được. Không có giới hạn nào đối với các lựa chọn của Triều Tiên trong việc duy trì thế trận răn đe mạnh mẽ", Bộ Quốc phòng Triều Tiên nhấn mạnh.

Máy bay F-16 của Hàn Quốc tham gia cuộc tập trận Freedom Flag. Ảnh: Không quân Hàn Quốc

Báo cáo của KCNA cho biết, cuộc tập trận Freedom Flag có sự tham gia của lục quân, hải quân và thủy quân lục chiến của Mỹ và Hàn Quốc. Bên cạnh đó, Washington và Seoul còn huy động các tiêm kích F-35A, F-35B, máy bay tiếp nhiên liệu trên không và hàng loạt máy bay không người lái tham gia diễn tập.

"Việc huy động một lượng lớn khí tài cho thấy đây là một cuộc diễn tập phục vụ mục đích quân sự, không phải hoạt động mang tính phòng thủ như đối thủ thường tuyên bố", phía Triều Tiên nhận xét.

Liên quan đến căng thẳng ở bán đảo Triều Tiên, Cố vấn an ninh quốc gia Hàn Quốc Wi Sung-lac ngày 30/10 tuyên bố Seoul sẽ thực hiện những biện pháp cần thiết để bảo vệ biên giới, bất chấp những tuyên bố của Bình Nhưỡng về việc tiến hành các hoạt động ở phía bên kia giới tuyến.

Căng thẳng giữa 2 miền đã gia tăng sau vụ nổ mìn bên trong Khu phi quân sự (DMZ) hồi tháng 9, khiến 3 binh lính Hàn Quốc bị thương. Seoul sau đó thông báo rằng quả mìn ở DMZ là do Triều Tiên cố ý cài, không phải mìn bị thất lạc. Ngược lại, Bình Nhưỡng đã gửi thư lên Liên Hợp Quốc, tố cáo vụ nổ mìn là một âm mưu do Hàn Quốc "dàn dựng".