Truyền thông nhà nước Triều Tiên cho biết Bình Nhưỡng đã chỉ đạo lực lượng biên phòng của nước này “hành động nhanh chóng và quyết liệt” nếu phía Hàn Quốc đe dọa sự an toàn của họ.

Theo đài CNN, thông báo trên được đăng tải hôm nay (21/10), một ngày sau khi Seoul cam kết sẽ “trừng trị quyết liệt” bất kỳ hành động khiêu khích nào tiếp theo từ phía Bình Nhưỡng, trong bối cảnh Triều Tiên đe dọa tăng cường vị thế quân sự dọc biên giới.

Nguyên soái Pak Jong-chon cùng bà Kim Yo-jong và các quan chức Triều Tiên đi thị sát biên giới ngày 20/10. Ảnh: KCNA

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) trước đó đưa tin Nguyên soái Pak Jong-chon, Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương Triều Tiên ngày 20/10 đã cùng bà Kim Yo-jong, người em gái quyền lực của nhà lãnh đạo Kim Jong Un đi thị sát các công trình phòng thủ ở biên giới với Hàn Quốc.

KCNA dẫn lời bà Kim tuyên bố các đơn vị hỏa lực mới của Triều Tiên đã “vào vị trí chiến đấu” tại khu vực biên giới.

Diễn biến mới đã dấy lên lo ngại về nguy cơ xảy ra xung đột dọc theo khu vực biên giới liên Triều, vốn được vũ trang dày đặc.

Căng thẳng giữa Triều Tiên và Hàn Quốc đã gia tăng kể từ khi Bình Nhưỡng bắt đầu củng cố biên giới vào tháng 4/2024. Hai quốc gia láng giềng này bị ngăn cách bằng Khu phi quân sự (DMZ), vốn được thiết lập sau khi chiến tranh Triều Tiên (1950 - 1953) kết thúc bằng một hiệp định đình chiến.

Seul thống kê trong năm nay, Bình Nhưỡng đã điều động tới 7.000 công nhân đến khu vực biên giới, với khoảng 50 lần vượt qua Đường phân định quân sự, ranh giới chia đôi khu DMZ để tiến sang phía Hàn Quốc.

Theo KCNA, Bình Nhưỡng hôm 21/10 đã bác bỏ các cáo buộc từ Seoul. Nguyên soái Pak gọi đây là “những cáo buộc vô lý” nhằm mục đích đổ lỗi cho phía Triều Tiên.

Ông Pak khẳng định quân đội Triều Tiên hiểu rõ vị trí biên giới “hơn bất kỳ ai khác” và chỉ đang thực hiện các công việc cần thiết trong phạm vi lãnh thổ của mình. Ông cũng thúc giục các binh sĩ biến khu vực biên giới thành một “pháo đài bất khả xâm phạm”.