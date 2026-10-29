Quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên hôm nay (29/10) đã bắn khoảng 12 tên lửa đạn đạo tầm ngắn về phía vùng biển phía đông bán đảo Triều Tiên.

Triều Tiên phóng tên lửa về phía biển. Ảnh: KCNA

Theo hãng tin Yonhap, động thái được cho là lời đáp trả lạnh nhạt của Bình Nhưỡng trước đề xuất đàm phán của Seoul nhằm giảm căng thẳng biên giới sau vụ nổ mìn gần đây.

Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết các tên lửa được phóng từ khu vực Wonsan, bờ biển phía đông Triều Tiên vào khoảng 12h30 ngày 29/10 và bay xa khoảng 250km. Seoul đang phối hợp với Mỹ để phân tích thêm các thông số của vụ phóng.

Tên lửa đạn đạo tầm ngắn thường có bay xa từ 300 - 1.000km.

Một quan chức quân sự Hàn Quốc nhận định vụ phóng có thể liên quan đến hệ thống pháo phản lực phóng loạt siêu lớn KN-25 cỡ nòng 600mm của Triều Tiên. Bình Nhưỡng tuyên bố hệ thống này có thể mang đầu đạn hạt nhân chiến thuật Hwasan-31.

Quân đội Hàn Quốc cho biết thêm họ cũng không loại trừ khả năng Triều Tiên tiến hành một cuộc diễn tập kết hợp nhiều loại vũ khí tấn công khác nhau cùng tên lửa đạn đạo như tên lửa hành trình, máy bay không người lái hoặc hệ thống pháo phản lực có cỡ nòng nhỏ hơn loại 600mm ở trên.

Vụ phóng diễn ra khoảng một tuần sau khi Seoul đề xuất tổ chức đàm phán quân sự với Bình Nhưỡng nhằm giải quyết bất đồng về phân định đường biên giới, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng kể từ vụ nổ mìn ngày 21/9 khiến 3 binh sĩ Hàn Quốc bị thương.

Triều Tiên phủ nhận trách nhiệm về vụ nổ mìn, đồng thời liên tiếp cáo buộc Seoul đổ lỗi cho nước này. Triều Tiên cũng đe dọa triển khai vũ khí và nối lại hoạt động phát loa tuyên truyền chống Hàn Quốc dọc biên giới.