Theo đó, bà N. (trú tại Hà Nội) có nhu cầu mua xe đẩy cho cháu nên lên mạng tìm hiểu. Sau đó, một tài khoản Facebook nhắn tin giới thiệu là bộ phận chăm sóc khách hàng, mời bà tham gia nhóm “Đồng hành cùng Con Cưng”.

Thực chất, đây là nhóm giả mạo Công ty Cổ phần Con Cưng (chuyên bán hàng dành cho trẻ em).

Bà N. đã nạp tiền để thực hiện các nhiệm vụ tăng doanh số hệ thống với lợi nhuận từ 30 - 50% trên số tiền đầu tư. Đối tượng dẫn dụ bà nộp 1 triệu đồng sẽ lãi 300.000 đồng, nộp 50 triệu đồng sẽ lãi 15 triệu đồng.

Nạn nhân đã nạp gần 1 tỷ đồng vào hệ thống, nhưng khi rút tiền thì được thông báo phải tiếp tục nạp thêm mới được giải ngân. Phát hiện mình bị lừa, bà N. đã đến cơ quan công an trình báo.

Nhóm lừa đảo giả mạo Công ty Cổ phần Con Cưng. Ảnh: CACC

Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân cần cảnh giác, không tham gia đầu tư, mua bán trên các sàn giao dịch thương mại điện tử giả mạo, đặc biệt là các sàn quảng cáo, hứa hẹn lợi nhuận cao hoặc cơ hội đầu tư hấp dẫn nhằm chiếm đoạt tài sản. Việc đầu tư vào các website, ứng dụng, sàn giao dịch điện tử tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho nhà đầu tư.

Nếu phát hiện trường hợp lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an để nhanh chóng xác minh, ngăn chặn và xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.