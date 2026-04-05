Cụ bà họ Ngưu, sinh năm 1946 tại Thái An, Sơn Đông. Năm 20 tuổi, vì mưu sinh, bà theo chồng lên Thẩm Dương sinh sống và từ đó chưa một lần trở lại quê nhà, trang QQ đưa tin.

Theo người cháu gái - chị Vương, nhiều năm liền bà bận chăm sóc chồng bệnh nặng nên gác lại ý định về quê. Sau khi ông qua đời, bà lại ngại phiền con cháu, sợ tốn kém nên mong muốn ấy tiếp tục bị trì hoãn.

Chỉ đến khi tình cờ đọc được mẩu giấy bà viết: "Tôi sợ quên mất mình là ai, tôi phải biết mình đến từ đâu", gia đình mới nhận ra nỗi nhớ quê hương của bà chưa bao giờ nguôi ngoai. Quyết tâm thực hiện mong ước cho bà, chị Vương thuyết phục đưa bà về quê. Dù ban đầu còn e ngại, cuối cùng bà cũng đồng ý.

Lần đầu đi máy bay ở tuổi 80, bà không giấu được sự háo hức. Khi đặt chân về quê cũ, bà xúc động viết trong nhật ký: "Quê thay đổi nhiều, nhưng tôi đã về nhà rồi".

Cuộc đoàn tụ sau 60 năm khiến nhiều người rơi nước mắt. Bà gặp lại anh chị em, bạn bè, cả những người từng quen biết thời thơ ấu. Trong bữa cơm gia đình, bà liên tục gắp thức ăn cho chị gái, người từng nhường phần ăn cho bà khi còn nhỏ.

Cuộc gặp gỡ người thân đầy xúc động của cụ bà sau nhiều năm xa cách. Ảnh: QQ

Không chỉ về thăm quê, bà còn lần đầu được đến suối Baotu ở Tế Nam - nơi bà ao ước từ thuở nhỏ. Trước cảnh đẹp, bà vừa vui vừa tiếc nuối: "Giá mà biết đẹp thế này, tôi đã đến từ khi còn trẻ".

Sau 3 ngày ngắn ngủi, khoảnh khắc chia tay khiến tất cả nghẹn ngào. Trong nhật ký, bà viết: "Ăn xong là phải chia tay, có thể là lần gặp cuối cùng. Tôi không nỡ rời xa".

Gia đình cho biết, bà tuổi đã cao, việc di chuyển khó khăn nên chưa chắc còn cơ hội trở lại. Những hình ảnh, video được lưu giữ như cách níu giữ ký ức quý giá của cuộc đoàn tụ muộn màng.