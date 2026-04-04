Christina Maria Plante được nhìn thấy lần cuối vào ngày 15/5/1994, khi rời khỏi nhà ở Payson bang Arizona (Mỹ) để đi bộ tới một chuồng ngựa gần nhà, Nypost đưa tin 3/4.

Christina Maria Plante mất tích năm 13 tuổi. Ảnh: Medium

Kể từ thời điểm đó, Plante hoàn toàn mất liên lạc. Gia đình lo lắng. Cơ quan chức năng bước vào cuộc tìm kiếm không ai nghĩ sẽ kéo dài nhiều năm sau này.

Ngay sau khi gia đình trình báo, nhà chức trách đã phân loại đây là trường hợp mất tích “nguy hiểm và có dấu hiệu đáng ngờ”. Các cơ quan chức năng cùng nhiều tình nguyện viên đã triển khai các cuộc tìm kiếm trên diện rộng. Tuy nhiên, bất chấp nhiều cuộc thẩm vấn và nỗ lực điều tra, vụ việc vẫn không thu được manh mối đáng kể nào.

Nhiều năm sau đó, hồ sơ của Plante được đưa vào hệ thống dữ liệu quốc gia về trẻ em mất tích. Vụ án dần rơi vào bế tắc và trở thành một trường hợp tồn đọng chưa có lời giải.

Bước ngoặt chỉ xuất hiện khi các điều tra viên tiến hành rà soát lại vụ án bằng những phương pháp hiện đại. Nhờ sự tiến bộ của công nghệ và kỹ thuật điều tra, họ đã lần ra manh mối quan trọng, từ đó xác nhận được danh tính của Plante và làm rõ tình trạng của cô.

Lời giải bí ẩn

Mới đây, Văn phòng Cảnh sát trưởng Gila cho biết, vụ việc đã có “kết quả thành công”. Christina Maria Plante mất tích năm 13 tuổi đã được tìm thấy còn sống. Hiện tại, cô 45 tuổi, đã lập gia đình và sống khỏe mạnh.

Jamie Garrett, điều tra viên, cho biết cô bé năm xưa đã cố tình bỏ nhà ra đi. Ông sững sờ khi biết sự thật vì vào thời điểm mất tích, mọi người cho rằng cô bé bị bắt cóc. Ông cho rằng cô ấy không hài lòng với gia đình nên đã bỏ trốn.

Hiện cơ quan chức năng chưa công bố thêm chi tiết về hoàn cảnh trong suốt thời gian Plante vắng mặt. Cô gái đã ở đâu trong suốt 32 năm qua, lý do cô không trở về, hay liệu cô có bị ai đó giam giữ hay không vẫn chưa được tiết lộ. Đại diện cảnh sát cho biết quyết định này nhằm tôn trọng quyền riêng tư và đảm bảo sự an toàn cho cá nhân liên quan.

"Cô ấy nói chuyện xảy ra đã lâu rồi. Cô ấy đã trưởng thành, đã có gia đình và không nghĩ đến chuyện xưa nữa", Jamie Garrett cho biết.