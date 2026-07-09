Theo Daily Mail, vụ việc được ghi lại trong chương trình tài liệu Dover 24/7: Britain's Busiest Port của kênh Channel 4. Trong quá trình kiểm tra một xe tải cũ chuẩn bị rời Anh, các điều tra viên thuộc Cơ quan Tình báo Tội phạm Xe cơ giới Quốc gia (NaVCIS) phát hiện bên trong chất đầy các bộ phận ô tô.

Lực lượng chức năng chặn một xe tải tại cảng Dover, phát hiện lượng lớn phụ tùng từ 8 chiếc xe sang bị đánh cắp, trị giá khoảng 100.000 bảng Anh (hơn 3,5 tỷ đồng).

Ban đầu, tài xế khẳng định toàn bộ số phụ tùng được mua qua mạng với giá phế liệu và chỉ có ý định mang về Ukraine sử dụng. Tuy nhiên, quá trình kiểm tra cho thấy nhiều chi tiết vẫn còn rất mới, được sản xuất từ năm 2019 trở lại đây, không phù hợp với lời khai.

Các điều tra viên xác định lô hàng gồm nhiều bộ phận của một chiếc Jaguar XE cùng ít nhất bốn chiếc Land Rover Discovery và Discovery Sport. Trong đó có nhiều chi tiết giá trị cao như cụm đèn pha LED, nắp ca-pô, cửa xe và các chi tiết thân vỏ.

Đáng chú ý, số khung của một chiếc Discovery Sport đời 2016 trùng khớp với dữ liệu của một chiếc xe vừa bị báo mất trộm chỉ chín ngày trước. Riêng bộ phụ tùng của chiếc xe này đã được định giá khoảng 20.000 bảng Anh, trong khi mỗi cụm đèn pha LED có giá gần 900 bảng Anh.

Số phụ tùng có nguồn gốc từ khoảng 8 chiếc xe sang khác nhau bị đánh cắp trên đường phố Anh

Qua đối chiếu, lực lượng chức năng nhận định số phụ tùng trên có nguồn gốc từ khoảng 8 chiếc xe sang khác nhau bị đánh cắp trên đường phố Anh trước khi bị tháo rời để tiêu thụ.

Một điều tra viên cho biết nếu đây thực sự là phụ tùng xe cũ được mua hợp pháp để xuất khẩu thì chúng thường phải đến từ những mẫu xe có tuổi đời 15-20 năm. Trong khi đó, hầu hết các chi tiết bị thu giữ đều thuộc các mẫu xe còn khá mới.

Ngoài ra, trong cánh cửa của một chiếc Jaguar còn sót lại giấy tờ cá nhân, cho thấy chiếc xe nhiều khả năng đã bị lấy cắp rồi nhanh chóng bị đưa vào "xưởng mổ xe" để tháo rời từng bộ phận.

Toàn bộ lô phụ tùng đã bị cảnh sát thu giữ phục vụ điều tra. Tuy nhiên, theo Daily Mail, sau quá trình xác minh, nhà chức trách chưa đưa ra cáo buộc hình sự đối với tài xế người Ukraine.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh nạn trộm xe theo đơn đặt hàng tại Anh tiếp tục diễn biến phức tạp. Theo số liệu được chương trình dẫn lại, khoảng 7.000 xe cao cấp đã bị đánh cắp trong năm qua.

Nhiều chiếc sau đó bị đưa đến các "xưởng mổ xe" bất hợp pháp để tháo rời, trước khi các phụ tùng được vận chuyển sang châu Phi, Trung Đông và nhiều thị trường khác để bán trên chợ đen với giá cao.

Theo Dailymail

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