Sau vụ việc chiếc Volkswagen Teramont President của anh Đoàn Hoài Thanh (Hà Nội) bị vỡ kính cửa sổ trời panorama, độc giả đặt câu hỏi, trong trường hợp phát sinh tranh chấp bảo hành, doanh nghiệp hay người tiêu dùng phải chứng minh nguyên nhân hư hỏng?

Như VietNamNet đã đăng tải, liên quan đến tấm kính cửa sổ trời của chiếc Volkswagen Teramont bất ngờ nứt vỡ khi để ở bãi đậu xe, Volkswagen Việt Nam mới đây cho biết đã rà soát hình ảnh, video và dữ liệu kỹ thuật từ đại lý và kết luận có dấu hiệu "ngoại lực tác động" nên hư hỏng nói trên không thuộc phạm vi bảo hành của nhà sản xuất.

Trước đó, theo phản ánh của anh Đoàn Hoài Thanh, tại thời điểm tiếp nhận chiếc Teramont này, cả đại lý và đại diện chủ xe đã kiểm tra kỹ nhưng không phát hiện dấu hiệu va đập rõ ràng trên bề mặt kính.

Trao đổi với VietNamNet về vấn đề này, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), cho rằng đây là dạng tranh chấp khá điển hình trong quan hệ giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng. Về bản chất, khi sản phẩm vẫn đang trong thời hạn bảo hành mà doanh nghiệp từ chối bảo hành với lý do lỗi không thuộc phạm vi bảo hành thì doanh nghiệp cần có căn cứ để chứng minh cho quyết định của mình.

Theo vị luật sư, mỗi bên đều có nghĩa vụ chứng minh cho yêu cầu hoặc căn cứ mà mình đưa ra. Tuy nhiên, trong quan hệ tiêu dùng, pháp luật hiện hành dành cơ chế bảo vệ nhất định cho người tiêu dùng - bên được xem là yếu thế hơn.

"Trong vụ việc này, khách hàng chỉ cần chứng minh chiếc xe vẫn còn trong thời hạn bảo hành, phát sinh hư hỏng và đã yêu cầu bảo hành theo đúng quy trình của nhà sản xuất hoặc đại lý. Nếu doanh nghiệp cho rằng kính cửa sổ trời bị vỡ do tác động ngoại lực, không phải do lỗi kỹ thuật hay lỗi sản xuất thì doanh nghiệp phải đưa ra căn cứ chứng minh cho nhận định đó", luật sư Cường phân tích.

Theo ông, việc chỉ ban hành một văn bản kết luận hoặc thông báo nội bộ mà không làm rõ căn cứ chuyên môn, dấu vết hiện trường hoặc kết quả giám định khách quan sẽ khó tạo được sự thuyết phục nếu tranh chấp được đưa đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Biên bản làm việc của đại lý Volkswagen ID và khách hàng. Ảnh NVCC

"Trường hợp vụ việc không được giải quyết mà các bên lựa chọn hình thức khởi kiện đến tòa án để được giải quyết theo thủ tục tố tụng dân sự thì việc chứng minh được thực hiện theo nguyên tắc quy định tại Điều 91 Bộ luật Tố tụng dân sự", luật sư Cường nói.

Theo Điều 91 Bộ luật Tố tụng dân sự, người tiêu dùng khởi kiện không có nghĩa vụ chứng minh lỗi của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.

Ngược lại, doanh nghiệp bị kiện phải chứng minh mình không có lỗi gây ra thiệt hại theo quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Kính trần xe của chiếc Volkswagen Teramont bị vỡ vụn, được đại lý báo giá khắc phục 65,1 triệu đồng. Ảnh NVCC

Theo luật sư Đặng Văn Cường, các tranh chấp dân sự và kinh tế với mức độ không quá lớn trước hết luôn được pháp luật khuyến khích giải quyết bằng thương lượng hoặc hòa giải. Đối với những tranh cãi liên quan đến nguyên nhân kỹ thuật, luật sư Cường cho rằng, việc trưng cầu giám định của bên thứ ba độc lập là giải pháp khách quan và hợp lý nhất.

"Theo tôi, với trường hợp như vụ xe Volkswagen nói trên, phương án mời đơn vị giám định độc lập là khách quan và hợp lý nhất trong trường hợp các bên có quan điểm trái ngược về nguyên nhân hư hỏng. Các bên có thể thống nhất lựa chọn một tổ chức giám định độc lập có chức năng, đủ năng lực chuyên môn để xác định nguyên nhân kính bị vỡ là do lỗi vật liệu, lỗi sản xuất, lỗi lắp ráp hay do tác động ngoại lực", ông Cường nhận định.

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