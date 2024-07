Ngày 11/7, Công an tỉnh Hà Giang cho biết, 2 đối tượng bị bắt giữ gồm: Chung Thị Xuân (36 tuổi, quê huyện Yên Minh) và Chương Thị Hợp (47 tuổi, quê huyện Vị Xuyên).

Theo hồ sơ, cách đây gần 20 năm, Xuân và Hợp thực hiện hành vi mua bán phụ nữ và bị Cơ quan Công an ra quyết định truy nã. Suốt thời gian dài, Phòng Cảnh sát hình sự và Công an huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang kiên trì theo dấu vết các đối tượng.

Đáng chú ý, lực lượng Công an nhiều lần gửi thư vận động các đối tượng ra đầu thú, tuy nhiên Xuân và Hợp không hợp tác mà luôn lẩn trốn.

Hai đối tượng Chung Thị Xuân và Chương Thị Hợp tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an tỉnh Hà Giang

Với sự phối hợp của Công an Trung Quốc, Công an tỉnh Hà Giang đã thực hiện các nhiệm vụ hợp tác quốc tế, thường xuyên trao đổi, điện đàm, gửi hàm thư đề nghị phía Công an Trung Quốc xác minh, truy bắt đối tượng.

Đến cuối tháng 6/2024, tại cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy (huyện Vị Xuyên), Công an tỉnh Hà Giang chính thức tiếp nhận, bắt giữ Chung Thị Xuân và Chương Thị Hợp sau gần 20 năm trốn truy nã để di lý về Trại tạm giam Công an tỉnh để phục vụ điều tra.