Trong Dưới ô cửa sáng đèn tập 28 lên sóng tối 20/7, Sinh (Quang Sự) đau lòng khi nhìn thấy cảnh Diệu (Quỳnh Châu) ngủ trên ô tô của Sơn (Phùng Đức Hiếu) vào tối muộn khi anh đưa cô về và thể hiện sự quan tâm đặc biệt nên đã lẳng lặng bỏ đi.

Ở diễn biến khác, ông Đăng (Chí Trung) vẫn tích cực đẩy thuyền cho con gái đến với Sinh, cho rằng bạn bè bình thường không ai tốt với nhau như vậy. Ông không hài lòng với cách Diệu đối xử với Sinh. Diệu giải thích với bố rằng đã mời Sinh về làm cùng nhưng anh từ chối vì muốn đi con đường riêng của mình.

"Đã bao giờ con tự hỏi vì sao nó chung lưng đấu cật với con bao nhiêu năm mà bây giờ lại tách ra đi đường riêng? Tất cả là tại con, có mới nới cũ, tại thằng Sơn xuất hiện", ông Đăng bức xúc nói với Diệu. Điều này khiến cô rất bực, cho rằng bố hiểu lầm cũng như nghĩ mình thực dụng và tính toán.

Trong khi đó, chị dâu của Bằng (Du Ka) thay đổi thái độ với em chồng. Tuy nhiên, cô ta rất khó chịu khi thấy Vân (Ngọc Huyền) ngủ trong nhà mình. Bằng ngạc nhiên khi thấy chị dâu xung phong dọn nhà rồi mua đồ lễ về thắp hương, không tin rằng đây là thật. Sinh cho rằng đây là chiêu mới nên nhắc Bằng phải cẩn thận gấp đôi với chị dâu. Còn Vân không kiêng nể gì khi vỗ thẳng mặt chị dâu của Bằng, ám chỉ cô ta là kẻ cướp nhà trắng trợn.

Diệu có tình cảm với Sơn? Chị dâu của Bằng đang giăng bẫy em chồng? Chi tiết Dưới ô cửa sáng đèn tập 28 lên sóng tối 20/7 trên VTV3.

Diễn viên Duy Hưng 'Lửa trắng' tổng tài xã hội đen, vào vai nghiêm khắc để dạy con Diễn viên Duy Hưng chia sẻ về lần đầu vào vai giám đốc có ngoại hình và học thức trong phim "Lửa trắng". Nam diễn viên kể dù rất yêu con nhưng ở nhà, anh vẫn phải hoá thân vào vai "ác" để răn đe và nuôi dạy con trai.

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