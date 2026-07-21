Trong Dưới ô cửa sáng đèn tập 29 lên sóng tối 21/7, thấy Sinh (Quang Sự) gặp vận đen liên tiếp, Tài (Tuấn Tú) khuyên ông bạn nên đổi phong thủy bằng cách yêu ai đó mà cụ thể là Diệu (Quỳnh Châu). "Mày đừng nói với tao là mày chưa từng yêu Diệu nhé", Tài nói. Sinh đáp: "Không phải là chưa từng mà là không dám yêu".

Trong khi đó, thấy Bằng (Du Ka) buồn vì người thân, Vân (Ngọc Huyền) khuyên anh không phải nghĩ, đã thế thì cạn tàu ráo máng luôn. Vân đề nghị nếu lần sau mà chị dâu tới nhà, Bằng nên tránh mặt để Vân giải quyết với chị dâu. "Kể cả sau này anh không còn anh em nữa thì anh vẫn còn em cơ mà", câu nói của Vân khiến Bằng ngỡ ngàng.

Ở diễn biến khác, Nguyệt (Thanh Hương) tâm sự với mẹ của Tài rằng sau đổ vỡ cô như chim sợ cành cong nên hai mẹ con có cuộc sống như hiện tại là may mắn lắm rồi. "Cháu thấy thằng Tài nhà cô thế nào? Nó như trẻ con, cô chỉ lo sau này không ở cạnh nó nữa. Cháu chăm lo cho thằng Tài giúp cô được không", bà Phụng (Tú Oanh) đột ngột đề nghị trong lúc tỉnh táo hiếm hoi. Nguyệt ngại ngùng hỏi lại: "Bà không chê con à?". Bà Phụng đáp: "Thằng Tài nó không chê thì cô chê cái gì".

Nguyệt nhận lời làm vợ Tài? Tài sẽ giúp Sinh thổ lộ tình cảm với Diệu? Chi tiết Dưới ô cửa sáng đèn tập 29 lên sóng tối 21/7 trên VTV3.

Diễn viên Duy Hưng 'Lửa trắng' tổng tài xã hội đen, vào vai nghiêm khắc để dạy con Diễn viên Duy Hưng chia sẻ về lần đầu vào vai giám đốc có ngoại hình và học thức trong phim "Lửa trắng". Nam diễn viên kể dù rất yêu con nhưng ở nhà, anh vẫn phải hoá thân vào vai "ác" để răn đe và nuôi dạy con trai.

Diễn viên đóng vai bà trùm trong phim cảnh sát hình sự trên VTV cả nước biết mặt Diễn viên Thu Quỳnh tái xuất màn ảnh với vai bà trùm ma tuý tên Lan trong phim cảnh sát hình sự "Lửa trắng" đang phát sóng trên VTV.