TRUNG QUỐC - Khi nhiều người dân bước vào thời gian nông nhàn, Vương Chí Lập (26 tuổi, tỉnh Hà Nam) lại tất bật với những đơn hàng từ giống bầu độc lạ do mình trồng, thu về hơn 3 triệu nhân dân tệ mỗi năm (khoảng 11,54 tỷ đồng).

Ngày 10/11, trong khuôn viên xưởng của Vương Chí Lập tại thôn Vương Đồn, huyện Lộc Ấp, hàng nghìn quả hồ lô (giống bầu có hình dáng đặc trưng rất dễ nhận biết với phần eo thắt lại ở giữa, phần thân trên nhỏ và phần đáy phình to) với đủ hình dáng, kích thước đang được phơi khô, chờ hoàn thiện để giao cho khách.

Ngoài hình dáng thắt eo truyền thống, nhiều quả còn được tạo hình thành các con vật. Tổng cộng, anh sở hữu hơn 300 kiểu dáng hồ lô khác nhau, trang QQ đưa tin.

Đáng chú ý, nhiều sản phẩm đã được khách đặt mua từ khi quả còn xanh trên cây. Ngoài thị trường trong nước, hồ lô của anh còn được xuất khẩu sang Indonesia. Không chỉ phục vụ mục đích trưng bày, sưu tầm, một số sản phẩm còn được chế tác thành phao câu cá, xử lý bề mặt để chống thấm nước.

Vương Chí Lập cho biết, anh bắt đầu theo nghề cách đây gần 9 năm dưới sự hướng dẫn của anh trai. Trước đó, hai anh em từng kinh doanh tại các chợ đồ cổ và có niềm đam mê với đồ thủ công mỹ nghệ. Sau chuyến đi tìm hiểu thị trường hồ lô nghệ thuật ở tỉnh Sơn Đông, họ quyết định trở về quê tự trồng và phát triển sản phẩm.

Từ một mẫu đất ban đầu, diện tích trồng hồ lô dần mở rộng lên hơn 30 mẫu. Tuy nhiên, để tạo ra những sản phẩm có hình dáng độc đáo, hai anh em phải đầu tư nhiều công sức ngay từ khi cây bắt đầu phát triển.

Họ sử dụng kỹ thuật siết dây chun, ép khuôn để định hình từng quả theo yêu cầu của khách. Một số trường hợp còn phải dùng vật nặng để cố định dáng. Công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ, chính xác và tốc độ. Vào mùa cao điểm, hai anh em thường làm việc đến 2-3h sáng mới nghỉ.

Nhờ sự sáng tạo và kiên trì, tỉ mỉ, Vương Chí Lập có công việc kinh doanh thuận lợi. Ảnh: QQ

Từ bán hàng tại các quầy nhỏ, Vương Chí Lập chuyển sang kinh doanh trực tuyến và livestream, giúp sản phẩm tiếp cận khách hàng trên khắp Trung Quốc cũng như thị trường nước ngoài.

Theo anh, giống bầu hồ lô không chỉ có giá trị ở hình dáng mà còn mang ý nghĩa văn hóa. Trong quan niệm truyền thống Trung Quốc, hồ lô tượng trưng cho phúc lộc, may mắn. Khi được tạo hình độc đáo, kết hợp với các họa tiết trang trí bằng kỹ thuật nung khắc, mỗi sản phẩm lại mang một nét riêng.

"Chúng tôi không bán theo cân, cũng không định giá đồng loạt từng quả. Những sản phẩm có kiểu dáng đẹp, thiết kế tinh xảo có thể bán với giá vài nghìn nhân dân tệ. Ngay cả quả nhỏ nhất, bình thường nhất cũng có giá từ 10 nhân dân tệ trở lên", Vương Chí Lập chia sẻ.

Thời gian tới, chàng trai 26 tuổi dự định kết hợp văn hóa Lão Tử - một nét đặc trưng của quê hương Hà Nam - vào sản phẩm, thông qua việc khắc các câu chuyện lịch sử lên hồ lô để gia tăng giá trị văn hóa và xây dựng thương hiệu riêng.