Video “Tiempo de Revisión” của Ủy ban Trọng tài (CTA) vừa đưa ra giải thích về tình huống gây tranh cãi cuối tuần qua, trong trận đấu giữa Atletico Madrid và Barcelona.

Đó là pha Gerard Martín bị truất quyền thi đấu ngay đầu hiệp hai sau cú vào bóng với Thiago Almada. Trọng tài chính Mateo Busquets Ferrer ban đầu rút thẻ đỏ, nhưng sau đó quyết định này bị thay đổi theo tư vấn từ VAR, do Mario Melero phụ trách.

Ủy ban Trọng tài xác nhận sai lầm của VAR. Ảnh: EFE

Trong đoạn hội thoại được công bố, trọng tài VAR nói: “Mateo, tôi đề nghị anh xem lại tình huống để cân nhắc khả năng hủy thẻ đỏ vừa rút. Làm ơn”.

Khi trọng tài chính ra xem màn hình, VAR tiếp tục giải thích: “Tôi sẽ để tình huống chạy theo diễn biến tự nhiên để anh đánh giá. Theo tôi, cầu thủ Barcelona tranh chấp bóng một cách bình thường, trong một pha bóng tự nhiên, và sau đó mới xảy ra va chạm với cầu thủ Atlético. Hãy xem lại”.

Sau khi xem lại, Mateo Busquets Ferrer nhận định: “Được rồi, cầu thủ Barcelona có kiểm soát bóng. Anh ta chạm bóng trước rồi mới giẫm lên đối phương, trong một diễn biến bình thường. Tôi sẽ hủy thẻ đỏ và chuyển thành thẻ vàng, được chứ?”.

Theo CTA, tình huống này được phân tích như sau: “Đây là pha tranh chấp bóng mà cả hai cầu thủ đều có khả năng tiếp cận rõ ràng. Cầu thủ đội khách là người chạm bóng trước.

Tuy nhiên, trong diễn biến tiếp theo, anh ta dùng gầm giày tác động vào phần bên của chân đối phương, ngay phía trên mắt cá, gây ra sự xoắn của khớp”.

CTA nhấn mạnh rằng: “Việc chạm bóng trước không loại trừ khả năng sau đó vẫn phạm lỗi nguy hiểm, liều lĩnh hoặc bạo lực. Tình huống trong trận Atletico – Barcelona thuộc nhóm này”.

Ủy ban kết luận rõ ràng: “Đây là hành vi chơi bóng thô bạo nghiêm trọng, không phụ thuộc vào việc ai chạm bóng trước. Hình phạt đúng phải là thẻ đỏ”.

CTA cho rằng trọng tài Mateo Busquets Ferrer đã đưa ra quyết định đúng ngay trên sân. Sai sót nằm ở việc VAR can thiệp.

“VAR không nên tham gia vì đây là tình huống mà trọng tài đã đánh giá chính xác ngay từ đầu. Việc đề nghị xem lại đã khiến trọng tài thay đổi sang một quyết định sai. Trọng tài đáng lẽ phải giữ nguyên quyết định ban đầu”.