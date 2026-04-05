Giải pháp của Flick

Chấn thương mà Raphinha gặp phải khi khoác áo tuyển Brazil đã làm xáo trộn kế hoạch của Hansi Flick. Trước Atletico Madrid, trận đầu tiên của chuỗi 3 cuộc đối đầu chỉ trong 10 ngày, chiến lược gia người Đức buộc phải điều chỉnh hệ thống.

Flick quyết định làm mới đội hình với câu hỏi ai lấp vào vị trí của Raphinha. Marcus Rashford là người được chọn thay thế cầu thủ Brazil – người có ảnh hưởng lớn lên chiến thuật, và Barcelona bước ra sân Metropolitano mà không có trung phong thực thụ.

Rashford tìm lại cảm giác ghi bàn với siêu phẩm. Ảnh: Diario AS

Robert Lewandowski vừa đá trọn 2 trận cho đội tuyển Ba Lan trong nỗ lực tìm vé World Cup 2026 nhưng thất bại, còn Ferran Torres trải qua chuỗi 555 phút và 11 trận không ghi bàn – nay đã là 12. Thay vào đó, Dani Olmo đảm nhiệm vai trò “số 9 ảo” trong hiệp đầu.

Đây không phải vị trí xa lạ với Dani Olmo, dù với tư cách đá chính trong màu áo Barca, anh chỉ từng đảm nhận vai trò này mùa trước, tại Cúp Nhà Vua gặp Real Betis.

“Cậu ấy đã chơi vài trận ở vị trí ‘số 9’ và làm rất tốt. Khả năng kiểm soát bóng rất ổn”, Hansi Flick chia sẻ khi chuẩn bị cho cuộc chiến ở vòng 30 La Liga.

Cả hai cầu thủ đều bị đặt dưới sự soi xét, đặc biệt là Rashford, người gia nhập Camp Nou theo dạng cho mượn từ MU đến ngày 30/6, kèm điều khoản mua đứt trị giá 30 triệu euro.

Tương lai của anh đang bị đặt dấu hỏi. Chính từ sự kết hợp giữa hai người, bàn thắng đầu tiên của Barca (gỡ hòa 1-1) đã được tạo ra.

Dù thay đổi kế hoạch, Flick không muốn từ bỏ triết lý của mình. Những tiền lệ vẫn còn đó: trận đấu cúp với Atletico, thất bại 0-4 mà Barca không thể lội ngược dòng ở lượt về, nơi thiếu vắng Raphinha đã khiến đội bóng hụt đi cường độ.

“Cả đội phải phòng ngự, không chỉ riêng hàng thủ. Đó là một phần triết lý của chúng tôi. Tất cả cùng tham gia tấn công và phòng ngự. Đó là điều tôi muốn thấy, đặc biệt là trận này”, ông nhấn mạnh trước giờ bóng lăn.

Lamine Yamal khiến Nico phải nhận thẻ đỏ. Ảnh: MD

Khoảnh khắc Rashford

Rashford – vốn luôn mang hai mặt – không thể thay thế Raphinha, cả về nỗ lực không bóng lẫn khả năng pressing.

Xuất phát từ cánh trái, cầu thủ người Anh mang lại tốc độ và khả năng đột phá trong phản công, nhưng lại giảm đi sự liên kết ở trung lộ và áp lực tầm cao. Thiếu kết nối trong khâu phòng ngự, anh chỉ chạm bóng 23 lần và mất bóng 8 lần trong hiệp 1.

Áp lực mà Flick yêu cầu đã không xuất hiện. Không có pha thu hồi bóng nào bên phần sân đối phương trong tổng số 19 lần trước giờ nghỉ.

Dẫu vậy, Rashford có cách tạo dấu ấn riêng với bàn thắng quan trọng, đến ngay sau khi Atletico vừa mở tỷ số và liên tục tạo áp lực lên khung thành Joan Garcia.

Phút 39, sau khi bỏ lỡ nhiều cơ hội, nhất là cú đá vọt xà trong pha trống trải của Antoine Griezmann, Atletico đưa ra đòn trừng phạt cho triết lý của Flick: Clement Lenglet chuyền dài ra sau hàng thủ dâng quá cao của Barca, Giuliano Simeone thoát xuống ghi bàn.

Vừa thủng lưới, Barca thêm tổn thất khi Flick buộc phải rút Ronald Araujo khỏi sân. Trong khi Lamine Yamal vẫn còn bị khóa chặt, Rashford bùng nổ từ một tình huống cá nhân.

Barca thể hiện vị thế nhà vô địch. Ảnh: MD

Rashford thực hiện những bước chạy thanh thoát từ sân nhà, dẫn bóng dọc biên trái rồi xâm nhập trung lộ, bật tường với Dani Olmo và dứt điểm gọn gàng gỡ hòa 1-1.

Bàn thắng mang tính giải tỏa cho Rashford lẫn Barca. Từ đó, đội khách tìm thấy tự tin và Lamine Yamal thực hiện cú bứt phá cực nhanh, khiến Nico Gonzalez phải phạm lỗi và nhận thẻ đỏ trực tiếp – sau khi VAR can thiệp.

Đó là khoảnh khắc bước ngoặt. Barca làm chủ hiệp 2, với bàn thắng từ trên trời xuống của Lewandowski: Joao Cancelo sút góc hẹp, Juan Musso đẩy bóng bật trúng tiền đạo Ba Lan bay vào lưới.

Bàn thắng may mắn ở phút 88 thể hiện vị thế vô địch của Barca. Khi Real Madrid ngã đau phút cuối ở Mallorca, thì “Blaugrana” biết cách lấy trọn 3 điểm trong trận cầu then chốt của mùa giải.

Đối với Rashford, người ghi bàn đầu tiên kể từ 31/1, việc Raphinha vắng mặt trong hơn 4 tuần tới là thời gian quan trọng của anh. Đây là những ngày để Rashy tự định đoạt tương lai của mình.