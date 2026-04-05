Barca vừa có chiến thắng vô cùng quan trọng trên sân Atletico, đưa họ đến gần hơn với danh hiệu La Liga, trong bối cảnh Real Madrid ngã ngựa 1-2 Mallorca. Kết quả đồng nghĩa, cách biệt giữa 2 đội giờ đây đã lên tới 7 điểm, với giải đấu còn 8 vòng nữa. Dù để thủng lưới trước, nhưng Rashford gỡ hòa và lão tướng Lewandowski ghi bàn quyết định ở phút 88.

Lamine Yamal có trận đấu không như ý, nên bực bội không thèm mừng Barca thắng trận. Ảnh: X Barca Universal

Báo chí Tây Ban Nha cho rằng, cuộc đua vô địch La Liga mùa này xem như ngã ngũ. Dù vậy, HLV Hansi Flick cảnh báo học trò chớ mừng vội, yêu cầu cả đội phải chơi đầy khát khao và cống hiến ở chặng đua nước rút này.

“Đây là một chiến thắng rất quan trọng của Barca. Mọi người đều vui mừng, nhưng cuộc chơi vẫn chưa ngã ngũ và công việc của chúng tôi vẫn chưa hoàn thành. Chỉ vài ngày nữa Barca sẽ lại có một trận đấu khác, với đội bóng mạnh (Atletico, lượt đi tứ kết Cúp C1). Mỗi trận đấu đều quan trọng, khác biệt và khó khăn”.

Yamal rời sân trước và cũng không bắt tay cả Hansi Flick. Ảnh: ESPN

Thuyền trưởng Barca từ chối bình luận về 'cú ngã' của Real Madrid: “Tôi không nhìn vào đội khác. Chúng tôi phải làm tốt công việc của mình, phải giữ vững khát khao chiến thắng. Barca đã làm được trước Atletico và điều đó thật tuyệt. Nhưng chúng tôi cũng gặp vấn đề về thể lực với Araujo và Bernal chấn thương mắt cá chân”.

Vừa thắng Atletico nhưng Hansi Flick cảnh báo học trò, cuộc tái đấu giữa họ vào tuần sau (2h ngày 9/4) sẽ rất khác: “Champions League rất khác biệt và đội nào cũng muốn vào bán kết. Chúng tôi cần nghỉ ngơi và chuẩn bị cho trận đấu quan trọng này tại Camp Nou".

Khi được hỏi về sự cáu bẳn của Lamine Yamal (0 bàn thắng, 0 kiến tạo) vào cuối trận, chẳng thèm ăn mừng khi Lewandowski ghi bàn giúp Barca thắng ngược 2-1 Atletico, Hansi Flick nói đỡ cho học trò:

“Lamine Yamal có hơi tức giận vì cậu ấy đã cố gắng hết sức mà vẫn không ghi bàn. Đó là cảm xúc trong trận đấu của cậu ấy và điều đó là bình thường. Tôi không có gì chê trách cậu ấy cả. Hiện Yamal đã trở lại phòng thay đồ và ổn rồi”.