Những trận đấu giữa Atletico Madrid và Barcelona không bao giờ nhàm chán. Bản chất của nó nằm ở tính khó lường. Không cuộc gặp nào giữa hai đội là vô vị hay kém hấp dẫn.

Atletico tiếp Barca ở vòng 30 La Liga với chỉ 5 cầu thủ đá chính từ derby Madrid, cùng với sự thay đổi chiến thuật của Diego Simeone tạo cơ hội để Barca ngược dòng giành chiến thắng.

Gerard Martin thoát thẻ đỏ gây nhiều tranh cãi. Ảnh: EFE

Đội chủ nhà mở tỷ số nhờ công Giuliano Simeone, nhưng Marcus Rashford gỡ hòa ngay lập tức. Trong thế trận 10 người, khi Nico Gonzalez nhận thẻ đỏ (thẻ vàng thứ 2) trước giờ nghỉ vì phạm lỗi với Lamine Yamal, Atletico nhìn Barca lấy 3 điểm những phút cuối nhờ bàn thắng may mắn của Robert Lewandowski.

Tâm điểm là tranh cãi về việc Gerard Martin không bị đuổi đầu hiệp 2, khi trọng tài tham khảo VAR và thay đổi từ thẻ đỏ sang thẻ vàng.

Simeone cho rằng việc Martin không bị truất quyền thi đấu ảnh hướng đến cuộc chiến trên sân:“Chúng ta có thể chia trận đấu thành 2 hiệp. Hiệp 1 chúng tôi chơi rất tốt, tạo ra cơ hội ở cả hai phía, pressing hiệu quả, triển khai bóng tốt.

Sau đó là tình huống thẻ đỏ. Đúng là phải đuổi, như trường hợp của Nico. Hiệp 2 là trận đấu khác.

Chúng tôi cố gắng phòng ngự theo cách tốt nhất có thể, không thể tấn công như mong muốn, và bàn thua đến từ một pha bóng bật ra. Với nỗ lực lớn như vậy, có lẽ chúng tôi xứng đáng có một trận hòa”.

Khi liên tục nhận câu hỏi Gerard Martin đáng bị đuổi không, Simeone trả lời: “Tôi được kể lại và cũng xem tình huống tương tự ở trận Betis – Rayo. Ủy ban trọng tài (CTA) sau đó nói đó là thẻ đỏ.

Không có gì để bàn nhiều, tình huống rất rõ ràng: vào bóng muộn, giẫm lên chân, vào cổ chân. Cần chờ CTA xem xét kỹ để những vòng tới mọi thứ được rõ ràng”.

Liệu Atletico có bị xử ép không? “Không, tôi không thấy bị xử ép”, Simeone đáp. “Trọng tài cũng có thể sai, giống như HLV và cầu thủ. Ở trận Betis – Rayo, cùng tình huống đó họ nói là thẻ đỏ, còn tình huống này cầu thủ giẫm lên chân đối phương. Họ có thấy không? Có chứ”.

Giờ đây, “El Cholo” hướng về tứ kết Champions League: “Trận lượt đi trên sân của Barca, nơi họ chơi rất tốt trước khán giả nhà. Chúng tôi phải mạnh mẽ, phải chơi tốt hơn trận lượt về Cúp Nhà Vua.

Chúng tôi cần thể hiện nhiều hơn, vì đây sẽ là trận tứ kết Champions League thực sự”.