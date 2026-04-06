Cơn giận khó hiểu

Hansi Flick không hề khó chịu khi một số cầu thủ Barcelona rời sân trong trạng thái bực bội, dù là sau khi bị thay ra hay đơn giản là bởi họ không thi đấu như ý.

Vì vậy, việc ông giảm nhẹ sự căng thẳng khoảnh khắc Lamine Yamal rời sân với thái độ khó chịu sau chiến thắng sít sao 2-1 Atletico Madrid tại Metropolitano cũng không có gì lạ.

Yamal có phản ứng khó hiểu trong trận thắng Atletico. Ảnh: EFE

Thực tế, số 10 của Barca thậm chí không ăn mừng bàn thắng ấn định kết quả 2-1 có phần may mắn mà Robert Lewandowski ghi.

“Tôi không rõ chính xác chuyện gì đã xảy ra, nhưng đó là trận đấu giàu cảm xúc. Lamine đã cống hiến hết mình. Không phải mọi thứ đều hoàn hảo, nhưng cậu ấy đã cố gắng hết sức. Có lẽ vì thế mà cậu ấy tức giận”, vị HLV phát biểu trong buổi họp báo.

Trước đó, ông cũng nói với kênh truyền hình DAZN: “Cậu ấy không may mắn trong việc ghi bàn, nhưng rồi sẽ trở lại”.

Trong khi đó, Mundo Deportivo, tờ báo thân Barca, cho đổ lỗi những chỉ dẫn của HLV trưởng tuyển Tây Ban Nha Luis de la Fuente, gây ra vấn đề cho Yamal.

Phản ứng khó hiểu của Yamal. Nguồn: X/DAZN Futbol

Đây chắc chắn không phải lần đầu Lamine Yamal tỏ thái độ trên sân. Ngay trong mùa giải này, ngôi sao 18 tuổi đã vài lần nổi nóng khi bị thay ra.

Lần gần nhất là ở những phút cuối trận gặp Rayo Vallecano trên sân nhà – trận đấu ngay trước kỳ nghỉ quốc tế mà Barca giành chiến thắng nhờ bàn thắng duy nhất của Ronald Araujo.

“Lúc nào cũng thế, lúc nào cũng là tôi”, là một trong những câu nói đầy bức xúc của Lamine, người được thay bằng Marcus Rashford, lúc trở lại ngồi trên băng ghế dự bị.

Trong trận gặp Levante, kết thúc với chiến thắng 3-0 cho Barcelona hôm 22/2 trên sân Camp Nou, Yamal cũng không phản ứng tốt khi bị Roony Bardghji thay thế, có lẽ vì màn trình diễn của anh không như mong muốn.

“Điều đó là bình thường. Tôi hiểu việc cậu ấy tức giận, tôi sẽ không hiểu nếu cậu ấy lại vui vẻ”, Flick khi đó lên tiếng bảo vệ học trò.

Những phản ứng của Lamine Yamal

Việc Lamine Yamal, dù còn rất trẻ, sở hữu cá tính mạnh và tham vọng lớn là điều không thể phủ nhận.

Ở mùa giải 2023/24, Robert Lewandowski từng phàn nàn về một đường chuyền lỗi của Lamine, suýt khiến hai người xảy ra xung đột. Tuy nhiên, sau vài khoảnh khắc căng thẳng, họ đã giải quyết ổn thỏa bằng một cái ôm ngay trên sân.

Hiện tại, mọi chuyện đã khác. Thậm chí, họ còn đùa vui với nhau. Trong một buổi tập, Yamal còn gọi Lewandowski là “ông già” theo kiểu trêu chọc.

Trong một tháng rưỡi nay, ít nhất 2 lần Yamal tức giận khi bị thay ra. Ảnh: MD

Dù vậy, tiền đạo trẻ người Tây Ban Nha vẫn gặp khó khăn trong việc thích nghi với thành công đến quá sớm. Dù đã cố gắng giảm bớt việc xuất hiện trên mạng xã hội, anh vẫn cần học cách quản lý sự nghiệp tốt hơn – từ hành vi trên sân đến mối quan hệ với đồng đội.

Không thể không nhắc đến cơn giận dữ của Yamal sau trận Siêu kinh điển thua Real Madrid hồi tháng 10 năm ngoái.

Trước đó, Yamal đã có những phát biểu khiến phía Real Madrid không hài lòng – “họ vừa ăn cắp vừa la làng” – và Dani Carvajal đã công khai chỉ trích anh.

Khi đó, Real Madrid nới rộng khoảng cách lên 5 điểm, sau đó là 7 điểm, trước Barca của Hansi Flick. Tuy nhiên, hiện tại, chính CLB xứ Catalunya đang có lợi thế 7 điểm, sau vòng đấu vừa qua và gần như chạm tay vào danh hiệu La Liga.

Giữa tuần này (2h00 ngày 9/4), Barca gặp lại Atletico trong trận lượt đi tứ kết Champions League. Diego Simeone đang cho thấy ông khá giỏi trong việc khóa chặt Lamine Yamal, đặc biệt là khi Raphinha vắng mặt.

Hansi Flick cần kiểm soát sự hờn dỗi của Yamal để Barca có thể giành kết quả tích cực, tránh rơi vào kịch bản bị Atletico loại như ở Cúp Nhà Vua.