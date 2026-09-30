Ngày 5/8/2026, UBND phường Giảng Võ ra quyết định thành lập Trường THCS Giảng Võ mới trên cơ sở sáp nhập 3 ngôi trường trước đây trên địa bàn phường, gồm: THCS Giảng Võ, THCS Phan Chu Trinh và THCS Nguyễn Trãi.

Chia sẻ với VietNamNet, bà Tô Thị Hải Yến, Hiệu trưởng Trường THCS Giảng Võ cho hay, sau sáp nhập, toàn trường có quy mô 124 lớp với gần 5.600 học sinh và gần 300 thầy cô giáo.

Trụ sở chính của trường được đặt tại số 1A phố Trần Huy Liệu, phường Giảng Võ - cũng là trụ sở của Trường THCS Giảng Võ trước đây, với khoảng 2.800 học sinh. Riêng trụ sở điểm trường chính được đầu tư xây mới và đi vào hoạt động từ năm 2024, trên diện tích hơn 5.000 m2, với kinh phí lên đến 238 tỷ đồng.

Điểm nhấn thiết kế của điểm trường chính THCS Giảng Võ là ưu tiên những khoảng không gian rộng lớn cho học sinh học tập, trải nghiệm và vui chơi. Một số khu vực sảnh có diện tích lên đến 130 m2, hành lang bên ngoài lớp học cũng rất rộng rãi, thông thoáng.

Phân hiệu 1 của Trường THCS Giảng Võ tại địa chỉ của Trường THCS Phan Chu Trinh trước đây, khoảng hơn 900 học sinh; còn phân hiệu 2 tại Trường THCS Nguyễn Trãi trước đây, khoảng 1.700 học sinh. Sĩ số trung bình của Trường THCS Giảng Võ sau sắp xếp là 45 học sinh/lớp.

Năm nay, nhà trường triển khai thí điểm lớp học số Google tại 4 lớp khối 6, dự kiến phủ khoảng 50% số lớp trong học kỳ I. Trường cũng phối hợp với các công ty công nghệ xây dựng kho dữ liệu dùng chung, hướng tới mô hình quản lý đồng bộ tại cả 3 điểm trường.

Hiện trụ sở chính có 48 phòng học và 12 phòng chức năng. Các lớp học đều được trang bị thiết bị dạy học hiện đại, trong đó có bảng tương tác thông minh.

Trong ảnh, thư viện của trường được thiết kế hiện đại, tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên.

Nhà trường triển khai phòng tham vấn tâm lý, nơi học sinh có thể chia sẻ những khó khăn, áp lực trong học tập và cuộc sống. Qua đó, giáo viên có thêm thông tin để hỗ trợ học sinh phù hợp.

Ngay từ năm học này, Trường THCS Giảng Võ trang bị hai máy lọc không khí cho các lớp khối 6. Nhà trường cho biết đây là giải pháp nhằm cải thiện chất lượng không khí trong lớp học. Học sinh cũng được phòng y tế theo dõi, kiểm tra sức khỏe định kỳ.

Khu vực thực hành, STEM được trang bị đầy đủ, phục vụ hoạt động học tập.

Vấn đề an toàn thực phẩm cũng được nhà trường chú trọng. Khu bếp ăn được tổ chức riêng, thực đơn thay đổi hằng ngày, gồm bữa sáng và trưa.

Bà Tô Thị Hải Yến (Hiệu trưởng Trường THCS Giảng Võ) cho hay: "Năm học 2026-2027, Trường THCS Giảng Võ đặt mục tiêu giữ vững chất lượng giáo dục ở nhóm đầu của Hà Nội đối với điểm trường chính, đồng thời dồn mọi nguồn lực, ưu tiên để nhanh chóng kéo gần khoảng cách về chất lượng giáo dục giữa điểm trường chính với các phân hiệu".

Năm học 2025-2026, riêng Trường THCS Giảng Võ cũ có 40 học sinh đạt giải học sinh giỏi thành phố, trong đó 8 giải Nhất. Điểm trung bình 3 môn thi vào lớp 10 của 555 học sinh đạt hơn 24 điểm; trong đó Ngữ văn 8,13 điểm, Ngoại ngữ 8,08 và Toán 7,79 điểm. Gần 300 lượt học sinh đỗ vào các trường chuyên.