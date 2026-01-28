Ngày 28/1, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ khánh thành trụ sở làm việc Tỉnh ủy, Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND, UBND tỉnh Khánh Hòa tại số 1 đường Trần Phú, phường Nha Trang.

Các đại biểu cắt băng khánh thành trụ sở làm việc Tỉnh ủy, Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND, UBND tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: N.X

Dự án do Ban Quản lý dự án phát triển tỉnh làm chủ đầu tư với tổng vốn hơn 544 tỷ đồng; được khởi công từ tháng 4/2024 trên khu đất rộng hơn 23.000m2.

Công trình được thiết kế lấy cảm hứng từ hình ảnh cánh chim hòa bình tung cánh hướng ra đại dương và bầu trời. Bố cục gồm khối HĐND ở trung tâm thể hiện tư tưởng lấy dân làm gốc, do dân và vì dân, cùng hai khối Tỉnh ủy và UBND tạo thành hai “đôi cánh” cân xứng.

Theo ông Nguyễn Thanh Hiến, Giám đốc Ban Quản lý, trục thiết kế của công trình được xác định từ trung tâm khu đất, hướng thẳng về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, khát vọng làm chủ đại dương và làm giàu từ biển đảo quê hương.

Cùng với Cung Văn hóa thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa, trụ sở làm việc các cơ quan tỉnh tại số 1 Trần Phú là hai công trình của địa phương được Hội Kiến trúc sư Việt Nam tuyển chọn vào danh sách “50 công trình kiến trúc tiêu biểu các tỉnh, thành phía Nam - 50 năm đất nước thống nhất”.

Ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa phát biểu. Ảnh: N.X

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa cho biết, việc quy tụ các cơ quan đầu não của tỉnh về một trụ sở tập trung không chỉ mang ý nghĩa về đầu tư xây dựng, mà còn là bước đột phá về hạ tầng, phục vụ cải cách hành chính quy mô lớn và đáp ứng yêu cầu ngày một cao của Đảng và nhân dân.

Theo Bí thư Tỉnh ủy, trụ sở mới được xây dựng với tầm nhìn trở thành một “công sở xanh - cơ quan số”. Khi chuyển về làm việc tại đây, mỗi cán bộ, công chức cần thay đổi tư duy, từ hành chính sang phục vụ, từ “giấy tờ” sang “dữ liệu”, lấy hiệu quả công việc và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo cao nhất.

“Nơi đây không phải là biểu tượng của quyền lực hành chính, mà là không gian phục vụ nhân dân, nơi doanh nghiệp, người dân và các địa phương cảm nhận được sự đồng hành, sẻ chia”, ông Thành nhấn mạnh.

Toàn cảnh trụ sở làm việc Tỉnh ủy, Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND, UBND tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: N.X

Bí thư Tỉnh ủy cũng bày tỏ mong muốn thời gian tới, tỉnh sẽ xây dựng môi trường làm việc và cơ chế đột phá để thu hút, trọng dụng nhân tài, nhân lực chất lượng cao, tạo động lực phát triển bền vững cho địa phương.

“Tỉnh cần có cách tiếp cận đột phá, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất, từ môi trường làm việc đến chính sách đãi ngộ, để các chuyên gia, các trí thức trẻ và những người tâm huyết cống hiến, hội tụ sức mạnh nội sinh nâng tầm phát triển tỉnh nhà”, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa chia sẻ.