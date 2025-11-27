Diễn tập nhằm góp phần trang bị cho các lực lượng nắm chắc quy trình, kỹ năng, khả năng phối hợp hiệp đồng giữa các bộ phận trong thực hành xử trí các tình huống tích hợp tại môi trường phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.

Các lực lượng tham gia diễn tập đã đảm bảo đúng yêu cầu, nắm chắc quy trình, kỹ năng xử trí các tình huống tích hợp tại môi trường phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.

Nội dung diễn tập thứ nhất là Đội Công binh thực hành rà, phá bom, mìn, vật nổ và cứu thương tại khu vực gần doanh trại đóng quân của đội - nơi dự kiến Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) sẽ hỗ trợ chính quyền và người dân địa phương xây dựng trường học.

Tình huống được diễn tập theo hai phân đoạn: Rà, phá bom mìn, vật nổ theo kế hoạch và xử trí tình huống khi có quân nhân bị thương.

Lực lượng tham gia đã chia thành các tổ để dò tìm, xử lý bom mìn; cảnh giới; quân y; tổ chó nghiệp vụ. Tình huống đặt ra là trong quá trình dò tìm, xử lý bom, mìn, một quân nhân đã bị thương ở chân. Sau khi nhận lệnh dò tìm, xác định vị trí đã an toàn, lực lượng quân y đưa nạn nhân ra khỏi vị trí và sơ cứu, băng bó vết thương và hộ tống bệnh nhân về Bệnh viện dã chiến cấp 1.

Tình huống giả định thứ hai, Đội Công binh giải tán đám đông cáo buộc nhân viên Liên Hợp Quốc xâm hại tình dục, bảo vệ đơn vị.

Tình huống giả định chia thành 4 phân đoạn: Giải tán đám đông dân thường cáo buộc nhân viên Liên Hợp Quốc vi phạm bóc lột và lạm dụng tình dục; phát hiện đám đông tụ tập biểu tình; lực lượng biểu tình áp sát cổng chính, đập phá hàng rào; Đội Công binh giải tán đám đông.

Tình huống giả định thứ ba, Đội Công binh phối hợp cùng các lực lượng khác tiến hành cứu trợ nạn nhân do động đất, sập đổ công trình, tham gia cấp cứu và vận chuyển y tế đường không.

Đây là tình huống đòi hỏi có sự phối hợp, hiệp đồng nhuần nhuyễn, đảm bảo chuyên môn cao. Bối cảnh tình huống là sau khi xuất hiện trận động đất 6 độ richter, nhiều vị trí trong doanh trại đóng quân bị rung lắc. Người đứng đầu chính quyền địa phương cho biết, Bệnh viện do UNICEF hỗ trợ xây dựng bị sập, đổ, bên trong có một số nạn nhân bị kẹt lại.

Lực lượng của ta nhanh chóng phổ biến nhiệm vụ; sử dụng flycam thu thập thông tin, hình ảnh để đánh giá chính xác mức độ thiệt hại và cơ động đến hiện trường.

Các lực lượng của đội cứu sập tham gia gồm: Tổ trinh sát Công binh; tổ chó nghiệp vụ; 2 tổ cứu sập; tổ Quân y.

Sau khi phát hiện các nạn nhân, tổ cứu sập mở lối vào giải cứu, đánh giá sơ bộ tình trạng nạn nhân và phối hợp tổ quân y đưa nạn nhân ra ngoài. Đối với bệnh nhân bị thương nặng, Sở chỉ huy phái bộ quyết định điều động một trực thăng cùng tổ vận chuyển y tế đường không (AMET) để cấp cứu và vận chuyển y tế đường không.