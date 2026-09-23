Theo lịch thi đấu của đoàn thể thao Việt Nam, ngày 23/9 sẽ có rất nhiều vận động viên Việt Nam xuất trận tại ASIAD 2026, từ những môn Olympic như bơi, bắn súng, rowing đến các môn thế mạnh như võ thuật.

Tâm điểm chú ý nằm ở nhóm môn có khả năng tạo dấu ấn thành tích. Trên đường đua xanh, Dương Văn Hoàng Quy, Nguyễn Thúy Hiền và Võ Thị Mỹ Tiên tham dự các nội dung vòng loại bơi, trước khi bước vào các lượt chung kết trong ngày.

Ở môn bắn súng, bộ ba Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang và Bùi Thúy Thu Thủy tranh tài nội dung súng ngắn cá nhân nữ. Cử tạ cũng có đại diện Nguyễn Hoài Hương thi đấu trận chung kết hạng 53kg nữ.

Các môn võ tiếp tục là điểm sáng khi nhiều vận động viên Việt Nam góp mặt ở karate, wushu và đấu kiếm. Trong đó, Dương Thúy Vi thi đấu các nội dung biểu diễn wushu, còn các võ sĩ Việt Nam bước vào những vòng đấu quan trọng ở ASIAD 2026.

Bên cạnh đó, các đội tuyển bóng chuyền bãi biển, canoeing, rowing, xe đạp, thể dục dụng cụ và eSports cũng tiếp tục hành trình tranh tài, hướng tới những kết quả tích cực cho đoàn thể thao Việt Nam.