Thành tích của đoàn thể thao Việt Nam tại Asiad 20:
HCV (1): Kata đồng đội nữ (Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên).
HCĐ (5): Bùi Ngọc Nhi, Nguyễn Thị Diệu Ly, Teqball (đôi nam nữ; Nguyễn Hoàng Minh Tân, Trần Gia Nghi); Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang và Bùi Thúy Thu Thủy (bắn súng, 10m súng ngắn đồng đội nữ); Dương Thúy Vi (wushu, kiếm thuật + thương thuật)
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WUSHU GIÀNH HCĐ
Dương Thúy Vi xếp thứ ba nội dung kiếm thuật và thương thuật, cô đem về tấm HCĐ thứ 5 cho đoàn Việt Nam tại Asiad 20. Đại diện của Việt Nam đạt tổng 19.413 điểm (9.703 điểm kiếm thuật và 9.710 điểm thương thuật). HCV thuộc về VĐV của Trung Quốc, trong khi VĐV Nhật Bản có HCB.
Bắn súng Việt Nam nhận HCĐ
Cập nhật Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026, tính đến 11h30 hôm nay 23/9
BẮN SÚNG
HCV nội dung 10m súng ngắn cá nhân nữ thuộc về xạ thủ người Hàn Quốc - Choo Gaeun với tổng số điểm 246,3, cô thậm chí còn phá kỷ lục châu Á. Kỷ lục do VĐV người Nhật Bản Konishi Yukari lập năm 2017, với 245,3 điểm. Choo Gaeun chỉ kém kỷ lục thế giới 0,6 điểm. HCB và HCĐ đều thuộc về các xạ thủ Trung Quốc.
BẮN SÚNG
Thuỳ Trang là VĐV thứ ba dừng bước ở chung kết, thành tích của xạ thủ Việt Nam đạt số điểm 159,7.
BẮN SÚNG
Xạ thủ Nguyễn Thùy Trang đang thi chung kết nội dung 10m súng ngắn hơi nữ.
10h15
Xạ thủ Thùy Trang chuẩn bị bước vào thi chung kết nội dung 10m súng ngắn cá nhân nữ. Tại giải vô địch súng ngắn, súng trường châu Á tổ chức ở Ấn Độ hồi tháng 2/2026, Thùy Trang giành HCV nội dung 25m súng ngắn thể thao nữ sau khi vượt qua Manu Bhaker của chủ nhà ở loạt shoot-off. Manu Bhaker từng giành HCĐ Olympic Paris 2024.
Ở SEA Games 33 cuối năm 2025, Thùy Trang cùng Thu Vinh và các đồng đội cũng giành HCV nội dung 10m súng ngắn hơi đồng đội nữ với tổng điểm 1.711, đồng thời phá kỷ lục Đại hội.
Việt Nam có HCĐ bắn súng
Bộ ba xạ thủ gồm Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang và Bùi Thúy Thu Thủy giành huy chương đồng nội dung 10m súng ngắn.
Thùy Trang xuất sắc giành quyền vào thi chung kết, tranh huy chương nội dung 10m súng ngắn cá nhân, diễn ra vào lúc 10h30 hôm nay. Đáng tiếc niềm hi vọng Thu Vinh không vượt qua vòng loại. HCV 10m súng ngắn Olympic 2024 Oh Ye jin cũng dừng bước ngay từ vòng loại.
BƠI
Võ Thị Mỹ Tiên xếp thứ ba ở lượt vòng loại 2/2, với thành tích 4 phút 50 giây 21, qua đó giành quyền vào chung kết nội dung 400m hỗn hợp nữ, diễn ra vào chiều nay.
BẮN SÚNG
Bộ ba Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang và Bùi Thúy Thu Thủy đang tranh tài ở nội dung súng ngắn cá nhân nữ.
BƠI
Kình ngư Nguyễn Thuý Hiền đạt thành tích 1 phút 12 giây 58, xếp thứ 5 ở lượt 2/3 bơi vòng loại nội dung 100m ếch, không đủ để giành quyền vào chung kết.
BƠI
Ở vòng loại 100m bướm dành cho nam, hai kình ngư Dương Văn Hoàng Quy và Nguyễn Viết Tường đều không giành vé vào chung kết khi chỉ xếp thứ 7 và 8 của lượt bơi vòng loại thứ 2/4. 10 VĐV có thành tích tốt nhất góp mặt ở chung kết tranh huy chương vào chiều nay đều có thời gian chỉ nhỉnh 52 giây.
07h30
Theo lịch thi đấu của đoàn thể thao Việt Nam, ngày 23/9 sẽ có rất nhiều vận động viên Việt Nam xuất trận tại ASIAD 2026, từ những môn Olympic như bơi, bắn súng, rowing đến các môn thế mạnh như võ thuật.
Tâm điểm chú ý nằm ở nhóm môn có khả năng tạo dấu ấn thành tích. Trên đường đua xanh, Dương Văn Hoàng Quy, Nguyễn Thúy Hiền và Võ Thị Mỹ Tiên tham dự các nội dung vòng loại bơi, trước khi bước vào các lượt chung kết trong ngày.
Ở môn bắn súng, bộ ba Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang và Bùi Thúy Thu Thủy tranh tài nội dung súng ngắn cá nhân nữ. Cử tạ cũng có đại diện Nguyễn Hoài Hương thi đấu trận chung kết hạng 53kg nữ.
Các môn võ tiếp tục là điểm sáng khi nhiều vận động viên Việt Nam góp mặt ở karate, wushu và đấu kiếm. Trong đó, Dương Thúy Vi thi đấu các nội dung biểu diễn wushu, còn các võ sĩ Việt Nam bước vào những vòng đấu quan trọng ở ASIAD 2026.
Bên cạnh đó, các đội tuyển bóng chuyền bãi biển, canoeing, rowing, xe đạp, thể dục dụng cụ và eSports cũng tiếp tục hành trình tranh tài, hướng tới những kết quả tích cực cho đoàn thể thao Việt Nam.
Lịch thi đấu của đoàn thể thao Việt Nam ngày 23/9