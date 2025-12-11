Môn bóng chuyền SEA Games 2025 diễn ra tại Bangkok, với nội dung nữ từ 10–15/12 và nam từ 13–19/12, thu hút sự chú ý lớn khi Việt Nam đặt mục tiêu tranh huy chương.

Ở nội dung dành cho nữ có 8 đội tham dự, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam lần lượt gặp Myanmar, Malaysia và Indonesia trong vòng bảng.

Trong trận ra quân, dù không sử dụng đội hình mạnh nhất, đội vẫn thắng Myanmar 3-0 (25-9, 25-10, 25-6). Các tay đập trẻ như Ánh Thảo, Bích Thủy, Kim Thanh thi đấu nổi bật, áp đảo hoàn toàn trước đối thủ gần như không tạo được sức kháng cự.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thắng dễ Myanmar ở trận ra quân - Ảnh: BCVN

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cũng tận dụng cơ hội xoay tua, giúp các gương mặt mới như Lê Như Anh ghi dấu ấn.

Chiến thắng nhanh gọn giúp tuyển Việt Nam giữ thể lực cho hai trận quan trọng gặp Malaysia và Indonesia, đồng thời củng cố mục tiêu tiến vào chung kết và cạnh tranh HCV.