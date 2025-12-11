|Đội/SET
|SET 1
|SET 2
|SET 3
|SET 4
|SET 5
|Nữ Việt Nam
|Nữ Malaysia
*Liên tục cập nhật...
22-8
Các cô gái Malaysia nỗ lực nhưng cũng chưa thể lên điểm số thứ 10. Đơn giản bởi họ quá lép vế so với Kiều Trinh và các đồng đội.
16-5
Tay đập trẻ Như Anh có liên tiếp hai pha tấn công ở vị trí số 2 giúp tuyển Việt Nam gia tăng khoảng cách lên thành 11 điểm.
9-2
Như Quỳnh đập bóng uy lực sau vạch 3 mét không cho Malaysia cơ hội để chống đỡ. Cách biệt ngày càng được nới rộng.
5-1
Vẫn là pha tấn công của Hoàng Thị Kiều Trinh giúp ĐT Việt Nam tạo cách biệt 4 điểm.
SET 1
Malaysia là đội phát bóng trước nhưng điểm số đầu tiên thuộc về ĐT nữ Việt Nam với pha đập bóng uy lực bạt chắn của Kiều Trinh.
11h50
Các VĐV của ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam bước ra sân khởi động trước trận đấu.
11h30
Môn bóng chuyền SEA Games 2025 diễn ra tại Bangkok, với nội dung nữ từ 10–15/12 và nam từ 13–19/12, thu hút sự chú ý lớn khi Việt Nam đặt mục tiêu tranh huy chương.
Ở nội dung dành cho nữ có 8 đội tham dự, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam lần lượt gặp Myanmar, Malaysia và Indonesia trong vòng bảng.
Trong trận ra quân, dù không sử dụng đội hình mạnh nhất, đội vẫn thắng Myanmar 3-0 (25-9, 25-10, 25-6). Các tay đập trẻ như Ánh Thảo, Bích Thủy, Kim Thanh thi đấu nổi bật, áp đảo hoàn toàn trước đối thủ gần như không tạo được sức kháng cự.
HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cũng tận dụng cơ hội xoay tua, giúp các gương mặt mới như Lê Như Anh ghi dấu ấn.
Chiến thắng nhanh gọn giúp tuyển Việt Nam giữ thể lực cho hai trận quan trọng gặp Malaysia và Indonesia, đồng thời củng cố mục tiêu tiến vào chung kết và cạnh tranh HCV.