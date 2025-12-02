Lịch thi đấu bóng chuyền nam SEA Games 33 đưa ĐT Việt Nam vào bảng A cùng Lào, Singapore và chủ nhà Thái Lan. Tuyển Việt Nam sẽ ra quân lúc 15h00 ngày 13/12 trong trận mở màn gặp Lào.

Một ngày sau, thầy trò HLV Trần Đình Tiền chạm trán Singapore lúc 17h30. Ở lượt trận cuối vòng bảng ngày 16/12, Việt Nam đối đầu Thái Lan – đối thủ mạnh nhất bảng – cũng vào lúc 17h30.

Lịch thi đấu bóng chuyền Nam Việt Nam tại SEA Games 33

Sau vòng bảng, các đội sẽ phân hạng để xác định vé vào bán kết diễn ra ngày 18/12, trước khi trận chung kết được tổ chức vào ngày 19/12.

Ở kỳ SEA Games 32, tuyển nam Việt Nam giành HCĐ sau thắng lợi 3-1 trước Thái Lan, vì vậy mục tiêu năm nay tiếp tục là giành huy chương.

HLV Trần Đình Tiền cho biết lực lượng hiện tại đã trẻ hóa nhưng đầy tiềm năng, đặc biệt là vị trí chuyền hai. Ông nhấn mạnh tuyển Việt Nam phải duy trì sự tập trung tối đa qua từng trận để đạt mục tiêu đề ra.