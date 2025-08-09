Thông tin trận đấu bóng chuyền nữ Việt Nam vs Indonesia
Thời gian: 16h00, hôm nay 9/8/2025
Giải đấu: SEA V.League 2025 - Chặng 2
Địa điểm: Nhà thi đấu tỉnh Ninh Bình
Trực tiếp: On Sports, On Sports, ON, VietNamNet.vn
|Đội bóng
|SET 1
|SET 2
|SET 3
|SET 4
|SET 5
|Việt Nam
|Indonesia
*Liên tục cập nhật...
15h55
Hai đội tuyển thực hiện nghi lễ cử quốc ca trước trận đấu.
15h45
VĐV hai đội tuyển Việt Nam và Indonesia ra sân khởi động trước trận đấu.
Nhận định trước trận đấu
Chặng 2 SEA V.League 2025 hứa hẹn nóng bỏng với màn tái đấu giữa tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam và Indonesia. Sau chiến thắng thuyết phục ở chặng một, các cô gái Việt Nam bước vào trận này với phong độ ổn định, lối chơi biến hóa, hàng chắn kín kẽ và những pha tấn công biên đầy uy lực.
Những mũi nhọn như Bích Tuyền, Thanh Thúy, Bích Thủy… tiếp tục là chỗ dựa vững vàng, sẵn sàng tạo nên sức ép lớn ngay từ những pha bóng đầu tiên.
Bên kia lưới, Indonesia vẫn là đối thủ khó chịu với sức bật ấn tượng, tốc độ cao và khả năng phản công nguy hiểm. Đây sẽ là bài test không dễ dàng cho hàng phòng ngự và khả năng bắt bước một của Việt Nam. Nếu duy trì được sự tập trung và chơi đúng phong độ, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt hoàn toàn có thể khép lại trận đấu trong 3 set.