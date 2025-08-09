Chặng 2 SEA V.League 2025 hứa hẹn nóng bỏng với màn tái đấu giữa tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam và Indonesia. Sau chiến thắng thuyết phục ở chặng một, các cô gái Việt Nam bước vào trận này với phong độ ổn định, lối chơi biến hóa, hàng chắn kín kẽ và những pha tấn công biên đầy uy lực.

Những mũi nhọn như Bích Tuyền, Thanh Thúy, Bích Thủy… tiếp tục là chỗ dựa vững vàng, sẵn sàng tạo nên sức ép lớn ngay từ những pha bóng đầu tiên.

Bên kia lưới, Indonesia vẫn là đối thủ khó chịu với sức bật ấn tượng, tốc độ cao và khả năng phản công nguy hiểm. Đây sẽ là bài test không dễ dàng cho hàng phòng ngự và khả năng bắt bước một của Việt Nam. Nếu duy trì được sự tập trung và chơi đúng phong độ, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt hoàn toàn có thể khép lại trận đấu trong 3 set.