Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam bước vào SEA V.Cup 2026 với lực lượng gần như mạnh nhất, gồm nhiều trụ cột giàu kinh nghiệm như Trần Thị Thanh Thúy, Bích Thủy, Khánh Đang, Lê Thanh Thúy, Như Quỳnh và Yến Nhi.

Sau thành tích hạng ba tại AVC Cup 2026, SEA V.Cup được xem là cơ hội để thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt lấy lại sự tự tin và hướng tới mục tiêu cao hơn. Với lợi thế sân nhà tại chặng 1, tuyển Việt Nam quyết tâm giành chiến thắng trong trận mở màn để tạo đà thuận lợi cho hành trình cạnh tranh ngôi vô địch.

Đối thủ Philippines sở hữu nhiều cầu thủ có thể hình tốt, lối chơi giàu sức mạnh và luôn tiềm ẩn khả năng gây khó khăn. Tuy nhiên, với sự ổn định, kinh nghiệm thi đấu quốc tế cùng dàn vận động viên chất lượng, Việt Nam vẫn được đánh giá nhỉnh hơn.

Một chiến thắng trước Philippines sẽ giúp đội chủ nhà có khởi đầu thuận lợi, đồng thời tạo tâm lý hưng phấn trước hai cuộc đối đầu quan trọng với Indonesia và Thái Lan - những đối thủ trực tiếp trong cuộc đua vô địch SEA V.Cup 2026.

SET 1 SET 2 SET 3 SET 4 SET 5 Việt Nam Philippines

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