Chặng 1 SEA V Cup 2026 tổ chức từ ngày 31/7 tới 2/8, tại Nhà thi đấu Đông Anh (Hà Nội). Giải đấu năm nay có sự tham dự của 4 đội bóng chuyền nữ hàng đầu Đông Nam Á gồm Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Philippines.

Ở sân chơi khu vực, đối thủ số 1 của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn là Thái Lan. Năm ngoái, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt giành chức vô địch lịch sử ở chặng 2, sau khi đánh bại Thái Lan 3-2 trong trận chung kết được tổ chức ở Ninh Bình.

Bích Tuyền từng "làm khổ" hàng chắn Thái Lan.

Tuy nhiên, đó là năm mà đội chủ nhà có trong đội hình "máy ghi điểm" Nguyễn Thị Bích Tuyền. Theo thống kê, trong trận chung kết, tay đập sinh năm 2000 ghi tới 45 điểm, khiến hàng chắn của Thái Lan không khỏi 'choáng váng'.

Năm nay, Bích Tuyền không còn thi đấu, mục tiêu lần thứ 2 đánh bại Thái Lan trở thành một thử thách lớn với các cô gái Việt Nam. Không chỉ vậy, nhiều gương mặt quen thuộc như Hoàng Thị Kiều Trinh, Lâm Oanh, Nguyễn Thị Trinh... cũng vắng mặt vì những lý do khác nhau. Trong số này, đối chuyền Kiều Trinh chấn thương không lên đội tuyển là một tổn thất lớn.

Chuẩn bị cho chặng 1 SEA V Cup 2026 , HLV Nguyễn Tuấn Kiệt lựa chọn 14 VĐV, gồm: Trần Thị Thanh Thúy, Võ Thị Kim Thoa, Vi Thị Yến Nhi, Nguyễn Khánh Đang, Cà Thị Tư, Nguyễn Thị Trà My, Vi Thị Như Quỳnh, Nguyễn Huỳnh Phương Thùy, Nguyễn Thị Uyên, Bùi Thị Ánh Thảo, Trần Thị Bích Thủy, Lê Như Anh, Lê Thanh Thúy, Lưu Thị Huệ.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam quyết vô địch trên sân nhà.

Đây là đội hình được đánh giá là tối ưu nhất ở thời điểm hiện tại, có sự kết hợp giữa các VĐV giàu kinh nghiệm và VĐV trẻ. Trần Thị Thanh Thúy, Bích Thủy, Khánh Đang... vẫn là đầu tàu của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, và việc đoàn quân của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt có thể đánh bại Thái Lan hay không sẽ phụ thuộc nhiều vào phong độ của những trụ cột này.

Bên kia chiến tuyến, tuyển bóng chuyền Thái Lan cũng không có lực lượng mạnh nhất, khi vắng một loạt những cái tên đáng chú ý như Pornpun, Pimpichaya, Thatdao và Piyanut. Trước thềm chặng 1 SEA V Cup 2026, chủ công Ajcharaporn tuyên bố Thái Lan sẽ giành chức vô địch với bất cứ đội hình nào: "Mục tiêu của chúng tôi là vô địch, dù mang đội hình nào đi nữa. Thái Lan không muốn về nhì, vì vậy toàn đội chiến đấu hết mình".