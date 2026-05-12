Al Nassr bước vào trận đại chiến với Al Hilal trong tư thế đội dẫn đầu Saudi Pro League. Sau 32 trận, đoàn quân của HLV Jorge Jesus có 82 điểm, với 27 chiến thắng, 1 trận hòa và 4 thất bại. Đặc biệt, Al Nassr chơi rất ấn tượng trên sân nhà Al Awwal Park khi thắng 14/15 trận, tạo điểm tựa lớn trước màn so tài mang tính quyết định mùa giải.

Ở vòng gần nhất, Al Nassr đánh bại Al Shabab 4-2 nhờ cú hat-trick của Joao Felix và bàn thắng của Cristiano Ronaldo. Kết quả này giúp họ nhanh chóng lấy lại tinh thần sau thất bại trước Al Qadsiah.

Tuy nhiên, Al Hilal cũng đang có phong độ đáng gờm. Đội bóng của HLV Simone Inzaghi xếp thứ hai với 77 điểm, kém Al Nassr 5 điểm nhưng đá ít hơn 1 trận. Cuối tuần qua, Al Hilal còn đánh bại Al Kholood 2-1 để vô địch King Cup, qua đó tiếp thêm tự tin cho trận “chung kết” Saudi Pro League.